+++ Der Morgen live +++ Verdächtiger Brief - Trumps Schwiegertochter im Krankenhaus

Schock im Hause Trump: An eine New Yorker Wohnung von Präsidentensohn Donald Trump jr. (rechts) wurde ein Brief mit einer verdächtigen Substanz gesendet. Seine Frau Vanessa (Mitte) öffnete den Umschlag und kam mit dem unbekannten Stoff in Berührung. Zur Sicherheit wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo es Entwarnung gab: Offenbar war die Substanz harmlos. (Foto: Reuters)