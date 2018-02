+++ Der Morgen live +++ "Einvernehmlicher Sex" mit Elfjähriger - Prozess vertagt

Anders als in Deutschland gibt es, die Regierung will dies aber nun ändern. Präsident Emmanuel Macron will erstmals ein gesetzliches Schutzalter von 15 Jahren für einvernehmlichen Sex festlegen. Die Anwälte des Angeklagten hatten betont, es handele sich "nicht um Vergewaltigung", da die Elfjährige keinen Widerstand geleistet und damit ihr Einverständnis signalisiert habe. Dieser Logik war auch die Staatsanwaltschaft gefolgt. Der

Bronzemedaillen-Gewinnerin Kim Boutin (Foto: AP)

Einige südkoreanische Fans machten ihrem Ärger über die Entscheidung beiLuft und griffen Boutin an. Diese legte daraufhin ihre Accounts still. Dies berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Das kanadische Olympia-Komitee (COC) hat Untersuchungen eingeleitet.

Die kanadische Shorttrackerin Kim Boutin hat bei den Winterspielen in Pyeongchang die geballte Wut der Südkoreaner abbekommen und nach Morddrohungen ihre Social-Media-Accounts geschlossen . Boutin hatte am Dienstag im Sprintwettbewerb die Bronzemedaille geholt , dabei aber von der Disqualifikation der Lokalmatadorin Choi Min Jeong profitiert.

Genau seit einem Jahr sitzt der Journalist Deniz Yücel heute ohne Anklage im Gefängnis in der Türkei. Zum Jahrestag der Festnahme fordern deutsche Politiker die Freilassung des Journalisten. Dessen Haft sei "weiterhin eine der großen Hürden in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei", sagte der Noch-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber forderte in diesem Zusammenhang ein Ende des EU-Beitrittsprozesses der Türkei. Am Donnerstag wird der türkische Regierungschef Binali Yildirim in Berlin zu Besuch sein. Eine gute Gelegenheit, findet Claudia Roth von den Grünen. Merkel müsse deutlich machen, "dass die anhaltende Haft ohne Anklage und der Abbau des Rechtsstaats in der Türkei nicht akzeptabel sind", sagte Roth der "Frankfurter Rundschau".