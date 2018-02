+++ Der Morgen live +++ Tech-Milliardär Thiel verlässt Silicon Valley

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Nach dem Schulmassaker in Florida hat der 19-jährige Nikolas Cruz ein Geständnis abgelegt. Gestern veröffentlichten Gerichtsdokumenten zufolge sagte er aus, das Schulgelände mit einem Schnellfeuergewehr betreten und auf Schüler geschossen zu haben, die er in den Gängen und auf dem Gelände gesehen habe. Das FBI räumte ein, bereits im September auf eine mögliche Gefahr durch Cruz hingewiesen worden zu sein.

Foto: Reuters Audi-Chef Rupert Stadler steht offenbar kurz vor der Ablösung. Er solle im April nach dem Genfer Autosalon gehen, berichtete die "Bild" unter Berufung auf Insider. Favorit für Stadlers Nachfolge sei der frühere Chef einer anderen Volkswagen-Tochter, Winfried Vahland von Skoda. Auch BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich sei eine Alternative. Stadler selbst solle als Finanzchef in den VW-Konzernvorstand wechseln. Über das bevorstehende Aus von Stadler bei Audi wird seit Bekanntwerden der Dieselaffäre vor mehr als zwei Jahren immer wieder spekuliert.

Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent der Deutschen wünscht sich, dass der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel in einer möglichen neuen großen Koalition Außenminister bleibt. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Kantar Emnid für die Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die in der SPD alternativ gehandelten Kandidaten Heiko Maas und Katarina Barley landeten weit abgeschlagen: Für den geschäftsführenden Justizminister Maas sprachen sich 13 Prozent aus, für Barley, die zurzeit geschäftsführend das Arbeits- und das Familienministerium führt, nur sieben Prozent.

Sieben Konzerte musste sie absagen - heute Abend steht Schlagerstar Helene Fischer nach einer Zwangspause erstmals wieder auf der Bühne. Die 33-Jährige wird in der Stadthalle in Wien singen. Ein hartnäckiger Infekt hatte Fischer zuletzt am Auftreten gehindert. Auf Anraten ihres Arztes hatte sie fünf Auftritte in Berlin und zwei in Wien abgesagt. Wer in Wien nicht dabei sein kann, kann ja das Video anklicken . . .

Bemerkenswertes Urteil des Oberlandesgerichts Hamm: Wer als Fußgänger die Straße überquert, muss nicht nur vorher, sondern spätestens in der Mitte der Fahrbahn noch einmal nach rechts schauen. Wer das nicht macht, kann bei einem Unfall überwiegend haften müssen - auch dann, wenn das beteiligte Fahrzeug zu schnell unterwegs war. Im konkreten Fall war eine Frau mit ihrem Hund an der Leine über die Straße gegangen. Ein Motorrad, das sich mit etwas zu hohem Tempo von rechts näherte, bemerkte sie dabei nicht. Kurz bevor sie an der anderen Seite ankam, erfasste das Motorrad dann die Frau. Das Gericht sah den überwiegenden Teil der Haftung mit zwei Dritteln aber bei der Fußgängerin. Denn diese habe den Verkehr nicht sorgfältig beachtet. Dass der Unfall laut einem Gutachten gar nicht passiert wäre, wenn sich die Motorradfahrerin an das Tempolimit gehalten hätte, spielte für das Gericht offensichtlich keine Rolle.

Fahrgäste der Deutschen Bahn haben zur Zeit häufiger als sonst mit Zugausfällen zu kämpfen. Grund ist die große Zahl erkrankter Lokführer. "Wir haben einen erhöhten Krankenstand in mehreren Regionen", sagte ein Bahnsprecher. Er nannte Norddeutschland, den Raum Frankfurt und Süddeutschland. "Die Kollegen versuchen alles, um Zugausfälle zu vermeiden", teilte das Unternehmen mit. So würden Schichten getauscht und Lokführer gebeten, ihren Urlaub zu unterbrechen. Bislang gebe es nur einzelne Ausfälle.

Verteidigungspolitiker der Union fordern angesichts der mangelnden Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die Ausgaben für die Streitkräfte deutlich stärker zu erhöhen als geplant. Es müsse mehr Geld in Sicherheit investiert werden, sagte der sicherheitspolitische Sprecher der CSU, Florian Hahn, der "Welt". "Das ist im Koalitionsvertrag zwar festgeschrieben, aber die vorgesehenen Mittel reichen hinten und vorne nicht. Hier muss die nächste Regierung noch ordentlich nachlegen."

Abgasforscher wähnen sich in einem "Zombie-Film", doch die Trump-Regierung meint es ernst: Die Umweltbehörde EPA will strengere Regeln für veraltete Dieseltechnik kippen, die wegen hoher Schadstoffbelastung eigentlich längst abgeschrieben war. Konkret geht es um die Ausstattung neuer Lkw mit alten Motoren, die die Luft viel stärker verpesten als Lastwagen mit moderner Abgasreinigung. Diese "Glider Trucks" genannten Abgasschleudern schaden nach Überzeugung von Experten der Umwelt mehr als Volkswagens Abgasbetrug.



"Die EPA bringt die ältesten und dreckigsten Dieselmotoren von den Toten zurück - sie werden in glänzenden neuen Karosserien versteckt", sagt Rachel Muncrief vom Umweltverbund ICCT, der bereits 2012 die Untersuchungen zu VWs "Dieselgate"-Affäre in Gang gebracht hatte. Dass alte Dieselmotoren in neue Lkw eingebaut werden dürfen, liegt an einer Ausnahmeregel. Sie sollte eigentlich dafür sorgen, dass unbeschadete Bauteile nach Unfällen wiederverwendet werden können. Truck-Händler nutzen dieses Schlupfloch jedoch schon seit Jahren, um verschärfte Emissionsregeln bei Neuwagen zu umgehen: Sie bauen die alten Maschinen in neue Wagen ein - die so genannten "Glider Trucks". Laut "New York Times" soll die Unternehmer-Familie Fitzgerald, die hohe Summen für den Wahlkampf der Republikaner gespendet hatte, die EPA-Kursänderung bewirkt haben. Sie kontrolliert den größten "Gilder-Truck"-Händler in den USA.

Die USA und Großbritannien geben dem russischen Militär die Verantwortung für eine Cyberattacke, die im vergangenen Jahr unter dem Namen "NotPetya" zweifelhaften Ruhm erlangte. Der Virus, der in der Ukraine, im Westen und auch in Asien Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben soll, sei Teil der ständigen Versuche des Kreml, die Ukraine zu destabilisieren, hieß es in der vergangenen Nacht im Weißen Haus. Zuvor hatte bereits die britische Regierung in einer Stellungnahme erklärt, man könne "fast sicher" sein, dass Russland hinter dem groß angelegten Hackerangriff stecke.

Kurz vor einem Außenministertreffen zum Ostukraine-Konflikt in München hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zunehmende Kampfhandlungen in der Krisenregion beklagt. "Wir befinden uns wieder in der Aufwärtsspirale der Gewalt", sagte der Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine, Alexander Hug. In der vergangenen Woche seien die Verletzungen des Waffenstillstands zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen um 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. "Es gab mindestens 1000 Fälle des Einsatzes von schweren Waffen, die eigentlich schon hätten abgezogen werden müssen." Dazu gehören Panzer, Mörser und Mehrfachraketenwerfer.



Die Ostukraine ist seit fast vier Jahren zwischen den Separatisten und Regierungstruppen umkämpft.

Die Italienerin Michaela Moioli setzte sich auf der gefährlichen Strecke übrigens gegen Julia Perreira de Sousa Mabileau aus Frankreich und Eva Samkova (Tschechien) durch und gewann Gold. Weltmeisterin Lindsey Jacobellis (USA) ging als Fünfte leer aus. "Mir fehlen die Worte. Das ist der beste Tag meines Lebens", sagte Moioli.

Nicht alle waren übrigens mit dem Parcours für die Snowboard-Cross-Wettbewerbe wirklich zufrieden. Viele Stürze, teilweise mit ernsten Verletzungen wie der Halswirbelbruch des Österreichers Markus Schairer, hatten sich bereits einige Athleten beschwert. Heute legte Stefan Knirsch, der Sportdirektor des deutschen Snowboard Verbands noch einmal nach: "Es bringt nichts, alle vier Jahre ein Monster zu schaffen, das keiner mehr in der Lage ist, zu fahren."



Foto: AFP Der spanische Snowboarder Regino Hernandez muss für seine Bronzemedaille bluten. Nach seinem Erfolg im Snowboardcross lässt sich der 26-Jährige das Gesicht seines Servicemanns tätowieren. Hernandez und Luca Trionte, für die Ausrüstung verantwortlich, hatten vor den Winterspielen in Südkorea eine Abmachung getroffen. Holt der Snowboarder eine Medaille, lassen sich die beiden Vollbärtigen jeweils das Gesicht des anderen stechen. Jetzt müssen sie zu ihrem Wort stehen.

Foto: AFP Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin hat bei den Winterspielen in Pyeongchang ihr zweites Olympia-Gold binnen 24 Stunden verpasst. Einen Tag nach ihrem Sieg im Riesenslalom musste sich die favorisierte US-Amerikanerin im Slalom beim Sieg der Schwedin Frida Hansdotter mit Rang vier begnügen. Silber ging an Kombinationsweltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz). Die Österreicherin Katharina Gallhuber, die nach dem ersten Lauf nur auf dem neunten Platz gelegen hatte, gewann Bronze. Die deutschen Läuferinnen enttäuschten mit dem schlechtesten Slalom-Resultat bei Olympia. Nur Marina Wallner kam als 19. ins Ziel, Christina Geiger aus Oberstdorf schied im zweiten Lauf aus. Lena Dürr (Germering) war im ersten Durchgang nach einem Einfädler bereits nach acht Sekunden ausgeschieden.

Foto: Getty Images Kennen Sie Peter Thiel. Jenen aus Deutschland stammenden Investor, der durch Paypal und Facebook zum Milliardär geworden ist. Im US-Wahlkampf hatte er sich als einer der wenigen Prominenten im Silicon Valley für Donald Trump eingesetzt, und das sogar mit großem Engagement. Seine Außenseiterrolle in der Gegend um San Francisco hat das eher stabilisiert. Jetzt hat er offenbar genug davon, sich mit den (linken) Ideen seiner Kollegen herumzuschlagen, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Aus vielen Unternehmen, an denen er Beteiligungen hielt, ist er ausgestiegen. Und demnächst zieht er in ein 700-Quadratmeter-Haus am Sunset-Strip in Los Angeles. Jener Promi-Straße zwischen Hollywood und Beverly Hills. Man sagt im nach, dass er von dort aus einen konservativen Fernsehsender gründen will - etwas weiter links ausgerichtet, als es Fox-News ist, der reaktionäre Haussender von Trump.