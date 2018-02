+++ Der Morgen live +++ Parkland-Schüler bedankt sich bei Verschwörungstheoretikern

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Mit viel Ironie und bemerkenswerter Gelassenheit hat David Hogg, ein überlebender Schüler des Massakers an der Schule in Parkland, Florida, auf die kursierenden Verschwörungstheorien im Netz reagiert. "These people have done a great job", sagte der 17-Jährige gestern Abend im Interview mit CNN voller Ironie und verwies auf die mehr als 250.000 Twitter-Follower, die er dank der Werbung mittlerweile habe: "Diese Leute sind großartige Berater." Jede Erwähnung sei letztlich Werbung für seinen Einsatz gegen die Waffenlobby. Hogg und andere Schüler, die sich nach dem Massaker für schärfere Waffengesetze stark machen, werden in Social-Media-Diensten massiv mit Beleidigungen, Verschwörungstheorien und Bedrohungen überzogen. Sie seien nur Schauspieler, die eingesetzt würden, um das Recht zum Tragen einer Waffe auszuhebeln, heißt es unter anderem. Das ganze School Shooting sei ohnehin nur eine Erfindung der Medien/der Demokraten/der Linken/der Anti-Amerikaner, so wie andere Schul-Massaker in der Vergangenheit auch. Ich finde bemerkenswert, wie lässig David Hogg diese Anwürfe pariert. Hier können Sie einen Auszug aus dem CNN-Interview sehen: Parkland survivor says thanks to online conspiracy theorists Florida high school shooting survivor David Hogg wants to say thank you to all the conspiracy theorists and detractors he believes have helped amplify his real message.

Und hier ist es auch schon - das Wetter.

Im Norden ist es heute tendenziell eher sonnig, im Süden dagegen bewölkt. Und allüberall herrscht Dauerfrost - irgendwie ja auch normal für diese Jahreszeit. Wenn Sie mehr wissen möchten: Mit Ihrer Postleitzahl finden Sie hier eine ortsgenaue Vorhersage.

Deutschland hat sich durch die bislang wohl kälteste Nacht dieses Winters gebibbert. Nach einer vorläufigen Auswertung der Messdaten war es auf der Zugspitze mit minus 27 Grad am kältesten, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach gerade eben sagte. Dies sei für den höchsten Gipfel in Deutschland auch der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter.



Im übrigen Land habe es verbreitet strengen Frost zwischen minus 15 und minus 10 Grad gegeben - besonders in Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Nordosten Deutschlands war es etwas wärmer, doch fiel reichlich Schnee. Entwarnung gab die DWD-Expertin noch nicht. Die Kältewelle setze sich mit voraussichtlich noch tieferen Werten in der Nacht zum Mittwoch fort. Die Vorhersage für heute kommt gleich.

Die Norweger sind mit 150 Sportlerinnen und Sportlern nach Südkorea zu den Winterspielen gefahren. Und haben für diese Truppe sage und schreibe 6000 Dosen Asthma-Mittel dabei gehabt - legal. Ich wusste gar nicht, dass an den Olympischen Winterspielen nur chronisch Kranke teilnehmen dürften.

Aus der Rubrik "betrunken & bekloppt": Die Polizei in Kalifornien hat einen betrunkenen Reiter auf einer Schnellstraße gestoppt. Der Mann sei mit seinem Ross und um die zwei Promille Alkohol im Blut auf der State Route 91 in Long Beach unterwegs gewesen, meldete der Fernsehsender KABC. Die Beamten hätten ihn wegen Reitens im Rausch gemaßregelt. Ausritte auf Schnellstraßen seien verboten, besonders für Betrunkene, betonten die Ordnungshüter. Das Pferd blieb bei dem Vorfall unverletzt und kam in die Obhut der Mutter des Verkehrssünders.

Gestern gab's ja Merkels neue Ministerliste für den Fall einer Groko, heute wird der Bundesparteitag der CDU in Berlin die Koalitionsvereinbarung mit der SPD wohl absegnen. ZDF-Kollege Florian Neuhann ist schon vor Ort - und macht so seine Beobachtungen...

"Optimismus" als Begriff reicht da schon nicht mehr, "grenzenloser Optimismus" trifft es schon eher: Der Hamburger SPD-Fraktionschef Andreas Dressel glaubt, dass seine Partei - genau: die, die in der vergangenen Woche bei einer Umfrage auf 15,5 Prozent kam - dass also diese SPD wieder richtig zulegen kann. Ein Ergebnis von 30 Prozent plus X bei der Wahl 2021 sei etwas, das gehen könne, sagte Dressel der Deutschen Presse-Agentur trotz der aktuell miesen Umfragewerte. Das habe die SPD auch Anfang 2017 unter dem damaligen Spitzenkandidaten Martin Schulz gezeigt, als die Partei in Umfragen auf 30 Prozent und mehr gesprungen sei. "Das sind also nicht Werte aus dem Märchen, sondern Werte, die die SPD erreichen kann."



Zuletzt hatte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz als kommissarischer Parteichef gesagt, die SPD wolle bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei werden. Aber dazu brauche man die richtigen Zutaten im Hinblick auf Personal und Inhalte, sagte Dressel. Optimismus können sie, die Hamburger.



Bei der schweren Explosion gestern Abend im britischen Leicester handelt es sich nach erster Einschätzung der Polizei nicht um einen Terroranschlag. Bei dem Zwischenfall hatte es mehrere Verletzte gegeben. Weitere Informationen zu der Explosion und den Folgen finden Sie hier: Großbritannien: Mindestens vier Verletzte bei Explosion in Leicester - SPIEGEL ONLINE - Panorama Die Polizei spricht von einem "schweren Vorfall": In der britischen Stadt Leicester hat es eine Explosion in einem Geschäft gegeben. Mehrere Menschen kamen ins Krankenhaus.

Die US-Bischöfe fordern alle Katholiken in den USA auf, heute bei ihren Volksvertretern im Repräsentantenhaus und im Senat anzurufen, um Druck für einen Verbleib der sogenannten Dreamer zu machen. Dabei handelt es sich um die rund 800.000 als Kinder ohne Papiere ins Land gebrachten Einwanderer, deren Abschiebeschutz am 5. März abläuft.



In einer Erklärung vom Wochenende informierte die US-Bischofskonferenz (USCCB) die Gläubigen über die Details ihrer Telefonaktion. Die Bischöfe fordern die Abgeordneten des US-Kongresses auf, "die Führung zu zeigen, die notwendig ist, um eine gerechte und humane Lösung für diese jungen Menschen zu finden, die täglich mit zunehmender Angst und Unsicherheit konfrontiert sind".



Einige US-Bischöfe äußerten sich auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu Wort, posteten Videos auf Facebook und YouTube und setzten Tweets ab. Die Zeit zum Handeln sei gekommen, betonen sie: "Wir müssen jetzt unsere Unterstützung und Solidarität in besonderer Weise zum Ausdruck bringen." Die Katholiken versprechen sich Unterstützung insbesondere vom Führer der republikanischen Partei im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, der selbst katholisch ist. US-Präsident Donald Trump hatte einen Kompromiss beim dauerhaften Aufenthaltsrecht von der Finanzierung seiner Mauer an der Südgrenze zu Mexiko abhängig gemacht. Im Kongress scheiterten bisher vier Anläufe zu einer Lösung des "Dreamer"-Problems am Widerstand der Republikaner.

Den (gestrigen) Geburtstag von George Harrison hatten wir schon (für Jüngere: Bitte mal bei Youtube nach einer Band namens "The Beatles" suchen), jetzt kommt auch ein heutiger Geburtstag: der von Bob Hite nämlich. Der wäre heute 73 Jahre alt geworden, war ein Blues-Urgestein und gehörte 1965 zu den Gründern von "Canned Heat".

Das Nachrichten-Update um 7 Uhr: Merkels Ministerliste sorgt für Überraschungen, Anerkennung und Zwist gleichermaßen.

sorgt für Überraschungen, Anerkennung und Zwist gleichermaßen. In Ungarn hat die Opposition bei einer Bürgermeisterwahl überraschend deutlich gewonnen.

hat die Opposition bei einer Bürgermeisterwahl überraschend deutlich gewonnen. Nach dem Massaker an der Schule in Parkland sind die Überlebenden erstmals zurückgekehrt.

Die australischen Behörden haben einen Mann festgenommen, der Rauschgift in Textmarkern versteckt ins Land gebracht haben soll. 300 Kilo Ephedrin seien in Sydney in einer Ladung von 21.000 Leuchtfarbstiften aus China aufgespürt worden, teilte die Polizei mit. Der Straßenverkaufswert wurde mit 120 Millionen australischen Dollar (knapp 77 Millionen Euro) angegeben. Ephedrin ist ein Grundstoff für Methamphetamin. Foto: SPIEGEL ONLINE (Diese Textmarker stammen aus meinem Privatbesitz und haben mit den im Text erwähnten Schmuggelutensilien nichts, aber auch gar nichts zu tun)

Grenzbeamte hätten "Anomalien" entdeckt, als sie die Ladung durchleuchteten, teilte die Polizei mit. "Der sichergestellte Stoff entspricht zweieinhalb Millionen Dosen, die verheerende Auswirkungen in Sydney und New South Wales gehabt hätten, wenn sie auf die Straße gekommen wären", sagte Fahnder Peter McErlain der Presse.

Pflegende Angehörige in Deutschland lassen sich Millionenbeträge für die Hilfe im Alltag entgehen. Zu diesem Ergebnis

kommt eine aktuelle Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP), über die der "



Laut Sozialgesetzbuch haben Pflegebedürftige aller fünf Pflegegrade seit 2017 Anspruch auf einen "Entlastungsbetrag" von bis zu 1500 Euro im Jahr - beispielsweise für stundenweise Betreuung, Unterstützung bei sozialen Kontakten, Haushalts- und Einkaufshilfen, Spaziergänge und Vorlesestunden, Begleitungen zum Arzt oder zu Konzerten.



Doch laut Studie weiß jeder Dritte nicht genau, was dem von ihm versorgten Pflegebedürftigen zusteht. Und 44 Prozent sehen bei den Leistungen der Pflegeversicherung auch für sich selbst ein Informationsdefizit. Ebenfalls nicht groß herumgesprochen habe sich bisher der Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung. Lediglich 42 Prozent der pflegenden Angehörigen haben sich, wie die repräsentative Befragung ergab, bisher von Profis für ihren Pflegealltag zu Hause instruieren lassen. für die Hilfe im Alltag. Zu diesem Ergebniskommt eine aktuelle Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP), über die der " Tagesspiegel " berichtet. Demnach wird der monatliche Entlastungsbetrag von 125 Euro in der häuslichen Pflege, den es seit 2017 gibt, von 70 Prozent der Berechtigten nicht in Anspruch genommen.Laut Sozialgesetzbuch haben Pflegebedürftige aller fünf Pflegegrade seit 2017- beispielsweise für stundenweise Betreuung, Unterstützung bei sozialen Kontakten, Haushalts- und Einkaufshilfen, Spaziergänge und Vorlesestunden, Begleitungen zum Arzt oder zu Konzerten.Doch laut Studie weiß jeder Dritte nicht genau, was dem von ihm versorgten Pflegebedürftigen zusteht. Und 44 Prozent sehen bei den Leistungen der Pflegeversicherung auch für sich selbst ein Informationsdefizit. Ebenfalls nicht groß herumgesprochen habe sich bisher der Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung. Lediglich 42 Prozent der pflegenden Angehörigen haben sich, wie die repräsentative Befragung ergab, bisher von Profis für ihren Pflegealltag zu Hause instruieren lassen.

Heute ist schon der 26. Februar, ich weiß. Aber: Gestern gab es sonntagsbedingt keinen "Morgen".Trotzdem hatte George Harrison Geburtstag, der 1943 - vor 75 Jahren - zur Welt kam. Und ich finde schon, dass man in diesem Fall auch noch einen Tag später etwas von ihm spielen kann.

Ein Gericht im Irak hat 16 türkische Frauen wegen Unterstützung der Terrormiliz slamischer Staat (IS) zum Tode verurteilt. Die Frauen sollten gehängt werden, sagte ein Gerichts-Sprecher. Es stehe fest, dass sie dem IS angehört hätten und Mitglieder der Gruppe mit Logistik oder bei der Ausführung von Anschlägen geholfen hätten. Gegen die Urteile ist Berufung möglich. Im Januar war eine Deutsche im Irak wegen Unterstützung des IS zum Tode verurteilt worden. Die Bundesregierung hat angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird.

Kleiner Servicehinweis für alle Berliner: Wegen eines Schienenbruchs zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Schöneweide kommt es heute Morgen zu Verspätungen und Ausfällen bei der Berliner S-Bahn. Was sagen Sie? Da braucht man nicht extra drauf hinzuweisen? Na gut. Dann eben nicht.

Unsere Kollegen im Sport fallen nach dem Ende der Olympischen Winterspiele wahrscheinlich in eine Art Erschöpfungskoma - haben aber vorher nochmal schnell den Medaillenspiegel zu einer Bildergalerie zusammengebaut. Sehen Sie selbst:

Darf ich Ihnen so früh auch schon mit ganz leichter Start-in-den-Montagmorgen-Kost kommen? Dann wäre das hier vielleicht etwas für Sie: ein Eichhörnchen. Aber was für eins!

Alles, was in den vergangenen Stunden wichtig war: Angela Merkels neue Kabinettsliste birgt Überraschungen - und deutet an, wer dereinst ihre Nachfolge antreten könnte. Spoiler: Da gibt es durchaus Zündstoff.

birgt Überraschungen - und deutet an, wer dereinst ihre Nachfolge antreten könnte. Spoiler: Da gibt es durchaus Zündstoff. Ein mutmaßlicher Giftgasangriff wird schon wieder aus der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta gemeldet, die seit Wochen unter Dauerbeschuss von russischen und syrischen Truppen steht.

wird schon wieder aus der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta gemeldet, die seit Wochen unter Dauerbeschuss von russischen und syrischen Truppen steht. Nach dem Massaker an der Schule in Parkland sind die Schüler zum ersten Mal wieder in das gebäude gekommen - für alle ein schwieriger Moment.

sind die Schüler zum ersten Mal wieder in das gebäude gekommen - für alle ein schwieriger Moment. Usain Bolt, der Sprinterkönig, könnte uns weiterhin als Sportler erfreuen: Er hat nach eigenen Angaben einen Vertrag bei einer Fußballmannschaft unterschrieben.