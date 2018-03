Newsblog Obamas verhandeln offenbar mit Netflix über Produktion von TV-Show

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Kurz vor Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Es wird wärmer - was nicht notwendig mit Sonnenschein verbunden ist. Im Gegenteil: weite Teile Deutschlands sind mit einer dichten Wolkendecke überzogen, Regen fällt in den Mittelgebirgen und im Nordosten. Die Temperaturen steigen im Nordosten auf 3 bis 8 Grad, sonst auf 8 bis örtlich 16 Grad. Mehr zum Wetter in Ihrer Nähe finden Sie hier . Smartphone-Nutzern empfehle ich diesen Link

Mattel hat Ärger mit einer Großnichte von Frida Kahlo. Mara de Anda Romeo spricht dem Spielzeugkonzern das Recht ab, das Antlitz der weltberühmten Künstlerin für eine Barbie-Puppe nach eigenem Gutdünken zu benutzen. Matell hatte sie in seine Serie "insprierender Frauen" aufnehmen wollen. Offensichtlich geht es de Anda Romeo nicht darum, die Produktion zu verhindern. Auch Geld spiele keine Rolle, sagte ihr Anwalt Pablo Sangri. So fordere lediglich, dass die Puppe neu gestaltet wird. Kahlo sei nicht so getroffen, wie es angemessen sei.

Der Breitbandausbau in Deutschland kommt offenbar kaum voran. Von den 1,56 Milliarden Euro, die für den Ausbau bereitgestellt worden seien, seien zwischen 2015 und 2017 nur 27,7 Millionen Euro ausgegeben worden, berichtet die "Frankfurter Rundschau". Sie beruft sich auf eine Antwort der Regierung auf eine Berichtsanforderung der Grünen. Demnach wurden lediglich 1,8 Prozent des Betrags ausgegeben, der für ein schnelleres Internet zur Verfügung stand. Der Grünen-Politiker Sven-Christian Kindler sieht die Schuld beim früheren Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), dessen Haus auch für digitale Infrastruktur verantwortlich ist, und warf ihm "Versagen" vor. Dobrindt sei nicht nur als Verkehrsminister, sondern auch als Digitalminister "auf ganzer Linie gescheitert", sagte Kindler der "Frankfurter Rundschau".

Ein Marder hat einen Kurzschluss in einem Umspannwerk ausgelöst und damit die nächtliche Stromversorgung in Teilen von Saarbrücken lahmgelegt. Nach sieben Minuten habe es aber schon wieder Strom gegeben, sagte eine Stadtwerke-Sprecherin heute Morgen.



Die Polizei musste nach eigenen Angaben zweimal wegen des Stromausfalls ausrücken: Alarmanlagen von zwei Banken seien wegen der Stromunterbrechung ausgelöst worden. In einer Filiale seien dabei Menschen kurzzeitig eingeschlossen gewesen. Die Tür habe sich aber noch vor Eintreffen der Polizei öffnen lassen. Laut Stadtwerke-Sprecherin Reimann fanden Mitarbeiter den Marder in dem Umspannwerk - tot.

Klassisches Ballett kann altmodisch wirken: Die weißen Röckchen, die gekünstelten Bewegungen! Doch wenn in "Schwanensee" am Moskauer Bolschoi-Theater die Tänzerinnen als Schwäne über die Bühne gleiten, wenn die Schwanenprinzessin Odile verzweifelt mit den Flügeln schlägt, kann sich kaum jemand der Faszination entziehen. Mit scheinbar schwereloser Eleganz erzählt der Spitzentanz von tief empfundenen Gefühlen.



Als Vollender dieser klassischen Tanzkunst gilt der französisch-russische Choreograf Marius Petipa, dessen Geburtstag sich am Sonntag zum zweihundertsten Mal jährt. Tanzcompagnien in aller Welt begehen das Jubiläum, denn sein Werk wirkt nach. "Ohne das Erbe von Marius Petipa kann man sich heute keine klassische Ballett-Truppe vorstellen", sagt Katerina Nowikowa, die Sprecherin des Bolschoi.

Foto: AFP Die Aktionäre von Walt Disney haben dem langjährigen Konzernchef Bob Iger einen Denkzettel verpasst. In einem unverbindlichen Votum stimmten die Anteilseigner gestern überraschend gegen den fürs laufende Jahr vorgesehenen Gehaltssprung auf mehr als 50 Millionen Dollar jährlich. So etwas passiert selten. Nach Daten des einflussreichen Aktionärsberaters ISS war dies im vergangenen Jahr lediglich bei 1,2 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen der Fall. Ein neuer Vergütungsplan sieht vor, dass Iger von 2018 bis 2021 bis zu 48,5 Millionen Dollar pro Jahr sowie rund 100 Millionen Dollar an Eigenkapital über den gesamten Zeitraum verteilt erhält. ISS bezeichnete dies als "exzessiv".

In Australien sollen mehr als 14.000 Menschen, die als Kinder Opfer sexueller Gewalt wurden, Geld vom Staat bekommen. Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten New South Wales und Victoria wollen von Juli an im Einzelfall bis zu 150.000 Dollar auszahlen. Premierminister Malcolm Turnbull forderte die katholische Kirche und andere Institutionen auf, sich ebenfalls an dem Programm zu beteiligen.



Das Geld ist für Frauen und Männern gedacht, die als Kinder von Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen systematisch missbraucht wurden - oft über Jahre hinweg. Insgesamt geht es um mehrere zehntausend Fälle aus den Jahren 1960 bis 2015. Experten gehen davon aus, dass etwa 60.000 Menschen Anspruch auf solche Zahlungen erheben können.

Der US-Bundesstaat Mississippi hat gestern - just am Weltfrauentag - das strengste Abtreibungsrecht des Landes beschlossen. Die Abgeordneten stimmten für ein Gesetz, das einen Schwangerschaftsabbruch nach der 15. Woche verbietet. Bislang war eine Abtreibung bis zur 20. Schwangerschaftswoche möglich. Ausnahmen sind bei gesundheitlichen Gefahren für die Mutter oder bei schweren Hirnproblemen des Fötus möglich, nicht aber bei Inzest oder Vergewaltigung. Mississippi liegt im sogenannten "Bibelgürtel", dem sehr stark christlich geprägten Südosten der USA. Der Gouverneur des konservativen südlichen Bundesstaats, der Republikaner Phil Bryant, muss das Gesetz noch unterzeichnen. Die Bürgerrechtsgruppe ACLU rief Bryant dazu auf, die Ratifizierung zu verweigern - und drohte mit juristischen Auseinandersetzungen, die "dutzende Millionen Dollar öffentlicher Gelder" kosten würden. Das Gesetz werde armen, schwarzen und jungen Frauen schwer schaden.

In New York treiben derzeit Diebe ihr Unwesen, die sich auf eine recht eigenwillige Beute spezialisiert haben. Sie stehlen Mülleimer, die zum Leeren auf die Straße gestellt wurden. Das Geschäft schein lukrativ zu sein. Wie die "New York Post" berichtet, bringt eine gut erhaltene Tonne auf dem Schwarzmarkt bis zu 1000 Dollar. Und es sei sehr einfach, ihrer habhaft zu werden. Sie würden mit oder ohne Müll einfach auf einen Wagen geladen und niemand schöpfe Verdacht - weil schließlich die wenigsten überhaupt darauf achteten. Inzwischen hätten sich sogar schon einige Nachbarschaftsinitiativen gegründet, die gemeinsam mit der Polizei nach den Tätern suchten. Doch noch gebe es keine Spur von den Dieben.

Foto: Reuters Leoparden gehören zu den faszinierendsten Raubkatzen - doch da wo sie mit Menschen in Berührung kommen, werden sie meist als Bedrohung wahrgenommen. In der indischen Stadt Mumbai sieht man das jedoch ganz anders. Dort genießen sie hohes Ansehen als Helfer, wie "National Geographic" berichtet - sie beschützen die Anwohner vor Hunden. Von denen streunen nämlich inzwischen geschätzt rund 95.000 in der Nähe des Sanjay Gandhi National Park herum. Das geringe Nahrungsangebot und die große Konkurrenz führen immer wieder zu riskanten Begegnungen mit den Menschen. Die rund 40 Leoparden ziehen aus der Situation anscheinend einen doppelten Vorteil. Die Hunde taugen ihnen als Beutetiere und sorgen so auf ausreichend Nahrung. Und die Menschen, die sich dadurch beschützt fühlen, bringen ihnen als Dank die entsprechende Ehrerbietung entgegen. Und die Hunde? Die werden nicht aussterben. Dafür gibt es dort einfach zu viele.

Die Namen der Dirigenten und Solisten sind wie ein "Who is Who" der Musikgeschichte. In Leipzig gaben und geben sich die Großen der Zunft die Klinke in die Hand. Brahms war hier genauso wie Tschaikowski, Grieg, Strauss und Wagner. Natürlich auch Mendelssohn Bartholdy, schließlich trug er 12 Jahre den Titel Gewandhauskapellmeister. Mozart gab hier im Mai 1789 ein zweistündiges Konzert, dirigierte eigene Werke und trat als Pianist auf. Das 1743 gegründete Gewandhausorchester Leipzig zählt zu den traditionsreichsten Orchestern in Deutschland. Am Sonntag feiert es seinen 275. Geburtstag. Karten für das Jubiläumskonzert dürften kaum noch zu kriegen sein - aber einen Versuch ist es allemal wert.

Foto: Imago/Eibner/Harzer Aus Sicht von Multivereinsbesitzer Red Bull verlief der Abend dagegen recht befriedigend. Denn neben Salzburg schaffte auch der RB Leipzig einen Sieg. Beim 2:1 gegen Zenith St. Petersburg überwand dabei Timo Werner seine Ledehemmung. Vom schmerzvollen späten Gegentor will sich die junge Mannschaft auf dem Weg durch die Europa League aber nicht aufhalten lassen. "Das Positive überwiegt bei Weitem", betonte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl: "Wir fahren nach St. Petersburg und haben alle Chancen, dort weiterzukommen."

Foto: dpa Borussia Dortmund hat sich gestern beim Europa-League-Spiel gegen FC Salzburg in einer erschreckend schwachen Form präsentiert. Nach dem 1:2 steht das Team von Peter Stöger schon im Achtelfinale vor dem Aus. Nach dem Seitenwechsel und zwei Treffern der Salzburger durch den Kosovaren Valon Berisha in der 49. Minute per Foul-Elfmeter und in der 56. Minute lief fast gar nichts mehr bei den BVB-Profis. Allein André Schürrles Tor in der 62. Minute macht noch ein wenig Hoffnung für die zweite Begegnung. Im Rückspiel müssen jetzt mindestens zwei Tore her.

Vier Tage nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy in Haan bei Düsseldorf gibt es immer noch keinen Durchbruch bei den Ermittlungen. Polizisten sprachen gestern erneut mit dem Opfer, wie eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft bekanntgab. Bislang hatten weder der Manager noch seine Familie konkrete Hinweise auf die Täter geben können.



Die Mord-Kommission ermittele weiter in alle Richtungen - dazu zähle auch, ob der 51-jährige Manager Opfer einer Verwechslung geworden sein könnte. Am kommenden Wochenende sollen im Umfeld des Tatorts Anwohner und mögliche Zeugen befragt werden. Die Ermittler wollen so herausfinden, ob es Beobachtungen gab, die sie doch noch weiterbringen könnten.

Die Strafzölle haben in zahlreichen Ländern scharfe Kritik ausgelöst. Chinas Handelsministerium nannte sie heute Morgen auf seiner Website einen "ernsthaften Angriff" auf die internationale Handelsordnung. China lehne dies "entschieden ab". Japans Außenminister Taro Kono warnte, die Maßnahme könne "ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Japan und den USA" sowie auf die Weltwirtschaft haben. Der britische Handelsminister Liam Fox sagte, die Überproduktion von Stahl könne nur multilateral angegangen werden. Strafzölle seien "der falsche Weg". "Protektionismus, Strafzölle funktionieren nie wirklich", fügte er hinzu. Er werde in der kommenden Woche nach Washington reisen, um mit US-Vertretern über mögliche Ausnahmen für US-Verbündete zu sprechen. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erklärte auf Twitter, er bedaure die Entscheidung Trumps. In einem Handelskrieg werde es "nur Verlierer" geben

Während dessen will CDU-Chefin Angela Merkel mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft über deren Erwartungen an die große Koalition sprechen. Sie erhoffe sich eine "rege Diskussion" über die Koalitionsvereinbarungen, sagte Merkel jüngst in ihrem Video-Podcast mit Blick auf das Treffen, das heute auf dem Münchner Messegelände stattfinden soll. Dabei dürften auch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium und die Folgen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft dürften zur Sprache kommen.

Eigentlich hatten sich die Sozialdemokraten bis zum Wochenende Zeit nehmen wollen, um ihre Ministerriege für die neue GroKo zu benennen. Doch so eine lange Frist ließ sich natürlich nicht durchhalten - viel zu lange schon warten alle Beteiligten - und nicht zuletzt die Öffentlichkeit - darauf, dass endlich wieder eine Regierung an den Start geht. Jetzt also soll es soweit sein. Heute wollen die Spitzengremien über die Besetzung der sechs Ministerposten offiziell beschließen und sie der Öffentlichkeit präsentieren. Zunächst wird das Präsidium tagen, anschließend der 45 Mitglieder zählende Vorstand. Bereits durchgesickert war, dass der bisherige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz Bundesfinanzminister und Vizekanzler werden soll. Als neuer Außenminister anstelle von Sigmar Gabriel ist Heiko Maas eingeplant. In Vorstandskreisen war gestern großer Unmut über das Durchsickern erster Namen laut geworden.



Die Kandidaten von CDU und CSU stehen bereits fest. Angela Merkel (CDU) soll am kommenden Mittwoch im Bundestag erneut zur Regierungschefin gewählt werden, knapp ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl.

Die Grünen fordern die künftige Bundesregierung auf, sich bei der Europäischen Kommission gegen den Zusammenschluss des deutschen Chemieunternehmens Bayer mit dem US-Saatgutkonzern Monsanto einzusetzen. "Wenn sich Bayer Monsanto einverleibt, hätte das fatale Folgen - vom Acker bis zum Teller", sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter. Jetzt sei eine der letzten Chancen gegenzusteuern. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission wollen bis zum 5. April entscheiden, ob sie dem 56-Milliarden-Euro-Geschäft zustimmen werden oder nicht.

Das US-Außenministerium lässt sich die Jagd nach drei hochrangigen pakistanischen Terroristen etwas kosten. Bis zu fünf Millionen Dollar soll es für Hinweise zum Aufenthaltsort des Chefs der pakistanischen radikalislamischen Taliban, Mullah Fazlullah, geben, heißt es in einer in der vergangenen Nacht veröffentlichten Stellungnahme. Fazlullah ist unter anderem verantwortlich für das Attentat auf die Schülerin und spätere Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai.



Erst vor zwei Tagen hatten die USA mit einem Drohnenangriff in Ostafghanistan einen Sohn von Mullah Fazlullah getötet. Es war der vierte hohe pakistanische Staatsfeind, den die USA in den vergangenen Wochen ausgeschaltet haben.

Dass Obama sich Kommentaren über Trumps Politik enthalten will, kann man nachvollziehen - das würde all seinen Gegnern in die Hände spielen, die dies als Rechtfertigung seiner eigenen Politik interpretieren könnten.

Foto: Reuters Die erste Meldung dürfte alle Fans von amerikanischen Talk-Shows elektrisieren. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama verhandelt nach Informationen der "New York Times" nämlich mit Netflix über eine eigene Show. Die Verhandlungen sollen sogar schon weit fortgeschritten sein. Obama wolle mit der geplanten Show nicht direkt auf die Politik seines Nachfolgers Donald Trump reagieren, schreibt die "New York Times" weiter. Themen könnten allerdings maßgeblich die Felder sein, die Obama auch als Präsident am Herzen gelegen hätten, etwa Gesundheitspolitik, Einwanderung oder das Wahlrecht. Anders als ich es ursprünglich berichtet habe, will Obama nicht selbst auf der Bühne stehen, sondern lediglich im Hintergrund als als Produzent fungieren. Seine Frau Michelle will ihm dabei zur Seite stehen. Für Netflix wäre das ein echter Coup. Das geplante Format könnte dem weltgrößten Streamingdienst einen echten Schub bringen - und Obama ein Publikum von mindestens 118 Millionen Abonnenten in aller Welt.