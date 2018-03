+++ Der Morgen live +++ Trump plant jetzt doch keine Verschärfung der Waffengesetze

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Reuters Die erste kommt wieder einmal aus den USA. Dort wird seit dem Schulmassaker von Parkland so intensiv über schärfere Waffengesetze diskutiert, wie nie zuvor. Sogar US-Präsident Donald Trump hatte durchblicken lassen, dass er sich den Forderungen anschließt. Doch seinem Programm zur Verbesserung der Schulsicherheit lässt erkennen, dass das wohl nur leere Versprechungen waren. Insgesamt sieht das Bündel an Vorschlägen und Initiativen keine wesentlichen Änderungen geltender Waffengesetze vor. Auf der anderen Seite will das Weiße Haus aber Bundesstaaten bei Bestrebungen unterstützen, Lehrer und anderes Schulpersonal auf freiwilliger Basis zu bewaffnen und dazu "gründlich" im Umgang mit Waffen zu schulen. Das vorgelegte Programm konzentriert sich weitgehend auf Initiativen zu einer besseren Früherkennung und Betreuung psychisch Kranker. Auch ruft das Weiße Haus den Kongress auf, Maßnahmen zur Verbesserung des Systems zur Überprüfung von Waffenkäufern zu beschließen. Die einzelnen Bundesstaaten sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen, die als Gefahr für sich selber oder andere eingestuft werden, die Waffe weggenommen werden kann.

Verbraucherschützer hoffen nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch E.on auf sinkende Strompreise in Deutschland. Jeder Wettbewerber, der vom Strommarkt verschwinde, sei zwar für den Verbraucher "eine traurige Nachricht", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, dem "Handelsblatt". "Innogy ist aber ein eher teurer Grundversorger, darum ist zu hoffen, dass E.on die Strompreise senken wird." Dennoch sollte das Kartellamt aus Müllers Sicht einen kritischen Blick auf die Fusion werfen, um sicherzugehen. Die Grünen reagierten besorgt auf das Geschäft. "Der deutsche Strommarkt leidet ja immer noch unter zu wenig Wettbewerb, und die niedrigen Börsenpreise kommen bei den Verbrauchern nach wie vor nicht an", sagte die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Tabea Rößner, der Zeitung. "Insofern ist es keine gute Nachricht, wenn Wettbewerber verschwinden." Die Übernahme müsse nun genauestens vom Kartellamt geprüft werden.

Die Deutsche Post steht offenbar vor einem großen Umbau. Der heikelste Punkt der Pläne ist einem Bericht der "Welt" zufolge die Zusammenlegung der Paket- und Briefzustelldienste. Bisher arbeiten nach Haustarif angestellte Mitarbeiter der Post und Angestellte der vor zwei Jahren gegründeten Billig-Tochter Delivery in getrennten Einheiten. Ab 1. Mai bereits sollen sie dann gemeinsam in denselben Postfilialen angesiedelt sein. Die Gewerkschaften blicken kritisch auf dieses Vorhaben, weil dann Kollegen mit denselben Aufgaben aber unterschiedlichen Stundenlöhnen oder Wochenarbeitszeiten unter einem Dach arbeiten. Die Gewerkschaften sehen dahinter laut "Welt" das Ziel des Managements, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. "Wir befürchten, dass das Lohnniveau bei der Post auf Dauer abgesenkt werden soll", sagte Christina Dahlhaus, Bundesvorsitzende der Fachgewerkschaft DPVKOM.

Kongos Präsident Joseph Kabila hat eine saftige Steuererhöhung für die Bergbauindustrie in Kraft gesetzt. Eine Steuer auf die Förderung "strategischer Metalle" wie Kobalt - einem essenziellen Bestandteil etwa der Batterien elektrischer Autos - wird sich etwa auf 10 Prozent verfünffachen. Die zentralafrikanische Republik Kongo ist der weltgrößte Kobaltproduzent.



Zuvor hatte Kabila eine Krisensitzung mit den Chefs der wichtigsten Bergbauunternehmen im Land geführt. Dennoch hielt er am Gesetz fest. Der Minenindustrie werde versichert, dass ihre Sorgen bei der Anwendung des Gesetzes berücksichtigt werden, wie es in der Mitteilung des Präsidenten hieß. Das Bergbaugesetz wurde zuvor vom Parlament beschlossen.



Foto: dpa Der Deutsche Bauernverband hat sich für Verhandlungen mit Russland zum Abbau der gegenseitigen Wirtschafts-Sanktionen stark gemacht. "Uns hat das Embargo massiv getroffen", sagte Joachim Rukwied, Präsident des Bauernverbandes. "Russland war für den deutschen Agrarsektor ein wichtiger Markt mit einem Handelsvolumen von 1,6 Milliarden Euro pro Jahr."



Die EU-Staaten hatten 2014 mit Wirtschafts-Sanktionen auf die Annexion der Krim und Russlands sonstiges Agieren in der Ukraine-Krise reagiert. Zuletzt wurden sie bis zum Sommer verlängert. Russland hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel verhängt.

Die Abgastricks der Autohersteller reißen Milliarden-Löcher in den Steuerkassen der EU-Staaten. Allein in Deutschland seien dem Fiskus im Jahr 2016 knapp 1,2 Milliarden Euro an Kfz-Steuereinnahmen entgangen, weil Autos auf Basis falscher CO2-Werte veranschlagt worden seien, heißt es in einer Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament.



Demzufolge hätten 2016 elf EU-Staaten so knapp 11,3 Milliarden Euro verloren. Zwischen 2010 und 2016 hätten sich die Steuerausfälle auf insgesamt gut 46 Milliarden Euro belaufen, davon auf gut 4 Milliarden Euro in Deutschland.

Wegen Beteiligung an illegalen Online-Wetten ist in Vietnam der ehemalige Chef einer Spezialeinheit der Polizei verhaftet worden. Der 60-Jährige, der eigentlich genau diese Art von Kriminalität bekämpfen sollte, muss nun für mindestens vier Monate hinter Gitter, wie die Behörden mitteilten. Neben illegalen Glücksspielen wird ihm auch Geldwäsche zur Last gelegt.



Der Beamte war Ende vergangenen Jahres bereits vom Dienst suspendiert worden. Damals beschlagnahmten die Behörden bei der Wettmafia umgerechnet mehr als 35 Millionen Euro. Zudem kam heraus, dass größere Summen Geld auf ausländische Konten umgeleitet wurden. In dem kommunistischen Einparteienstaat, der sich bereits vor vielen Jahren dem Kapitalismus geöffnet hat, ist Korruption weit verbreitet.

Foto: dpa Der Frühling beginnt auf der Nordhalbkugel immer früher, und zwar vor allem in der Polarregion. In der Arktis starte das Frühjahr heute bis zu 16 Tagen früher als noch vor zehn Jahren, berichten US-Forscher im Fachmagazin "Scientific Reports". Auslöser für den Trend sei vermutlich die Temperatur, die im hohen Norden stärker ansteige als in niedrigeren Breitengraden. Die Forscher fürchten, dass die Veränderungen wandernde Tierarten beeinträchtigten - etwa Zugvögel, die zum Brüten in die Arktis kommen.



Es gebe bereits einzelne Studien, die gezeigt haben, dass die Natur zunehmend früher aus dem Winterschlaf erwacht, schreiben die Forscher um Eric Post von der University of California in Davis. Der Frühlingsbeginn zeige sich etwa dadurch, dass Bäume austreiben, Blumen zu blühen beginnen oder Vögel ihre Wanderung zu den Brutgebieten antreten. Mit der Beobachtung solcher jährlicher wiederkehrender Naturereignisse beschäftigt sich die Phänologie.

Ein illegales Autorennen, bei dem eine junge Frau ums Leben kam, beschäftigt von heute an ein weiteres Mal das Kölner Landgericht. Zwei junge Männer hatten dabei im April 2015 in Köln-Deutz bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Wagen verloren und die Radfahrerin erfasst. Das Landgericht verurteilte die beiden Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen. Doch der Bundesgerichtshof hielt die Strafaussetzung zur Bewährung nicht für angemessen und hob das Urteil teilweise auf. Nun müssen die heute 24 und 25 Jahre alten Männer doch noch damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen.

Foto: dpa Soeben erreicht uns die Meldung, dass Siegfried Rauch gestorben ist. Der Schauspieler, der zuletzt in der Rolle des Kapitäns in der ZDF-Serie "Traumschiff" zu sehen war, hatte sich offenbar bei einem Treppensturz Verletzungen zugezogen, von denen er sich nicht mehr erholte.