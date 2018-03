+++ Der Morgen live +++ Olympia-Eishockey-Torwart Aus den Birken hat Verständnis für Mertesacker

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der verstorbene Kardinal Karl Lehmann wird heute in Mainz aufgebahrt, damit die Menschen von dem früheren Bischof des Bistums Abschied nehmen können. In der Mainzer Seminarkirche wird aus diesem Anlass ein Requiem für den Verstorbenen gefeiert. Die Kirche ist dann ab morgen jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 geöffnet. Foto: Reuters In der kommenden Woche wird Lehmann in der Bischofsgruft des Mainzer Doms beigesetzt. Zuvor findet ein Gottesdienst für den ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz statt. Lehmann war am Sonntag im Alter von 81 Jahren gestorben. Vertreter aus Politik und Kirche würdigten ihn als "Brückenbauer" zwischen den Religionen und großen Theologen.

Wer hätte gedacht, dass tote Kühe für einen diplomatischen Eklat zwischen Madagaskar und den USA sorgen könnten? Der Tod zweier Milchkühe hat zu diplomatischen Spannungen zwischen Madagaskar und den USA geführt. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Antananarivo hatte die schlimmen Zustände in einem Milchbetrieb kritisiert - und damit die madegassische Regierung verärgert, die am Montag den US-Botschafter Robert Yamate ins Außenministerium einbestellte. Derartige Kritik sei "unzulässig", da Madagaskar ein souveräner Staat sei, sagte Außenminister Henry Rabary-Njaka. Botschafter Yamate habe sich entschuldigt. Der Fall hat einen durchaus politischen Hintergrund: Der fragliche Milchbetrieb gehört dem früheren Präsidenten Marc Ravalomanana, der möglicherweise ein politisches Comeback plant. Ein Gericht hatte die Schließung seiner Farm wegen Regelverstößen angeordnet, woraufhin die Kühe nicht mehr gefüttert werden konnten und zwei Tiere verendeten. Die US-Botschaft hatte daraufhin dazu aufgerufen, das "ungerechtfertigte Leiden" der Tiere unverzüglich zu beenden. Nach der Einberufung des Botschafters erklärte die US-Vertretung in Antananarivo, es sei ihr nur um "die Gesundheit und das Wohlergehen schutzloser Tiere" gegangen.

2014 wurden bei der Stadtratswahl in Stendal, Sachsen-Anhalt fast 1000 Stimmen gefälscht. Der Drahtzieher, der damalige CDU-Stadtrat Holger Gebhardt, wurde wegen Urkunden- und Wahlfälschung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit so etwas nicht wieder passiert, sollen nun die Kontrollmechanismen bei der Briefwahl verschärft werden. Künftig sollen alle Wahlberechtigten automatisch von der zuständigen Gemeinde informiert werden, wenn ein anderer für sie die Briefwahlunterlagen abholt.

Nach neuneinhalbjähriger Amtszeit legt Bayerns Ministerpräsident Seehofer (CSU) heute den Posten nieder. Am Vormittag kommt das Kabinett letztmalig unter der Leitung des 68-Jährigen zu einer Sitzung in der Münchner Staatskanzlei zusammen. Offiziell tritt Seehofer dann mit Ablauf des heutigen Tages als Regierungschef zurück, bleibt aber CSU-Vorsitzender. Seehofer macht mit dem Rücktritt den Weg für die am Freitag stattfindende Wahl von Söder zu seinem Nachfolger an der Regierungsspitze in Bayern frei. Morgen tritt Seehofer selbst als Bundesinnenminister in die neue Bundesregierung ein. Söder soll die CSU dann in die bayerische Landtagswahl Mitte Oktober führen.

Eine rasante Flucht ohne Führerschein endet mit Unfall. Ohne Führerschein über die rote Ampel und dann auch noch alle Signale der Polizei missachtet: Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist im Rhein-Kreis Neuss rasant vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. Der Mann beschleunigte stark, fuhr über eine rote Ampel und versuchte sich so einer Kontrolle zu entziehen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.



An einer Kreuzung kollidierte der Fahrer mit zwei weiteren Wagen, eine 34 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Sein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen war zudem nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Peinliche Panne beim königlichen Staatsbesuch in Kanada: Beim Besuch des belgischen Königspaars in Kanada ist den Gastgebern ein protokollarisches Malheure passiert: Vor der Residenz von Generalgouverneurin Julie Payette hissten sie am Montag zunächst die schwarz-rot-goldene Flagge Deutschlands. Diese zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit der belgischen Fahne, die drei Streifen in den Farben schwarz, gold und rot aufweist - allerdings in senkrechter Anordnung. Die Sprecherin der Generalgouverneurin räumte eine "Verwechslung" ein, die allerdings noch rechtzeitig habe behoben werden können: "Wir haben die Situation unverzüglich korrigiert - noch vor dem Eintreffen ihrer Majestäten." Als König Philippe und Königin Mathilde in einer Kutsche vor der Residenz vorfuhren, hing dort bereits die richtige Flagge. Die Fahne hing an einem Baum, den Philippes Mutter, Königin Fabiola, 1977 beim letzten Staatsbesuch eines belgischen Monarchenpaars in Kanada geplanzt hatte. Philippe und Mathilde sollten einen weiteren Baum vor der Residenz pflanzen. Foto: DPA

Im US-Kongress wächst der Widerstand gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Schutzzölle. Der republikanische Senator Jeff Flake brachte am Montag ein Gesetz ein, das die geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aufheben würde. Trump riskiere mit seinem Vorhaben, jüngere wirtschaftliche Erfolge zunichtezumachen, begründete der Senator seinen Vorstoß. Der Kongress dürfe sich nicht zum Komplizen der Regierung machen, die eine wirtschaftliche Katastrophe regelrecht herausfordere, sagte Flake, der einer der schärften innerparteilichen Kritiker Trumps ist. Flakes Vorstoß werden wenig Erfolgschancen eingeräumt. Trump verfügt über ein Vetorecht, das sich nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Kongress überstimmen lässt. Diese ist jedoch fraglich. Nicht nur viele Republikaner, sondern auch einige Demokraten befürworten die Schutzzölle. Trump hat Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren verhängt, die in Kürze in Kraft treten sollen. Er hat sich zugleich offen gezeigt, einzelnen Ländern Ausnahmen einzuräumen. Dazu sind Gespräche zwischen den USA und der Europäischen Union angedacht. Wie eine Annäherung angesichts der sehr unterschiedlichen Positionen gelingen kann, ist jedoch völlig unklar. Im Raum stehen deshalb Warnungen vor einem Handelskrieg.

Eishockey-Olympia-Held Danny aus den Birken unterstützt Per Mertesacker: Aus den Birken kann die Aussagen des Fußball-Weltmeisters über Druck im Profisport nachvollziehen. Der Torwart des EHC Red Bull München habe die Belastung in seinem Sport zwar nicht "in dieser extremen Auswirkung" wahrgenommen. "Du hast aber selbstverständlich als Profi immer Druck. Ich glaube, wenn es bei einem Profisportler nicht so läuft, dann kommt dieser negative Druck auf. Gott sei Dank habe ich persönlich noch nie ein so schlimmes Gefühl gehabt", sagte der Gewinner der Silbermedaille von Pyeongchang vor dem Playoff-Start am Mittwoch gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.



"Ich kann es mir gut vorstellen, dass im Profigeschäft viele mit diesem Druck kämpfen. Ich persönlich habe da nicht so viele Schwierigkeiten", erzählte der 33-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.



Mertesacker hatte im Nachrichtenmagazin «Spiegel» eingeräumt, dass sein Körper auf die hohe Erwartungshaltung vor jedem Spiel mit Brechreiz und Durchfall reagiert habe. "Als sei das, was dann kommt, symbolisch gesprochen, einfach nur zum Kotzen", sagte Mertesacker, der seine Karriere nach dieser Saison beendet und beim FC Arsenal die Leitung der Nachwuchsakademie übernimmt.



Es sei sicher ein Unterschied in der Anspannung, ob man ein Spiel zu Saisonbeginn bestreite oder zum Beispiel ein Olympia-Finale, sagte Aus den Birkens Teamkollege Yannic Seidenberg. "Bei einem Finale ist man schon beim Mittagsschlaf oder abends vorm Einschlafen ein bisschen angespannt und merkt, wenn es vorbei ist, dass da ganz schöner Druck auf einem war", sagte der 34 Jahre alte Verteidiger.