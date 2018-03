+++ Der Morgen live +++ Preiskampf an den Tankstellen - Unterschiede bis zu 30 Cent

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute Nachmittag zur ersten Auslandsreise nach ihrer Vereidigung in Paris erwartet. Die CDU-Politikerin will mit Präsident Emmanuel Macron über bilaterale, europapolitische und internationale Themen sprechen. Der sozialliberale Macron drängt insbesondere bei der EU-Reform aufs Tempo. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich in der kommenden Woche in Brüssel treffen.

Foto: dpa (Archiv)

Die erste Meldung dürfte nicht nur die Auto-Pendler unter Ihnen interessieren: Wenn Sie ein wenig aufpassen, können Sie beim Tanken viel Geld sparen. Denn die Tankstellen-Pächter liefern sich zurzeit einen beinahe ruinösen Preiskampf. Innerhalb einer Stadt seien im Tagesverlauf Preisunterschiede von mehr als 30 Cent je Liter zwischen dem durchschnittlich höchsten und niedrigsten Kraftstoffpreis zu beobachten, teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Auch in ländlichen Gebieten seien Unterschiede zwischen 15 und 25 Cent festgestellt worden.



Selbst an ein und derselben Tankstelle seien im Tagesverlauf zwischen dem höchsten und niedrigsten Kraftstoffpreis Unterschiede von um die zehn Cent zu beobachten, hieß es. Dabei seien die Preisspannen in den Städten insgesamt etwas größer gewesen als in den ländlichen Regionen.