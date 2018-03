+++ Der Morgen live +++ Motorschaden: Heli von Ivanka Trump muss notlanden

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Fahrassistenzsysteme moderner Autos entlasten die Fahrer womöglich weniger stark als angenommen. Nach einer Studie der Hochschule in Kempten verursacht die Technik sogar zusätzlichen Stress. Die Forscher hatten Testpersonen in einen Fahrsimulator gesetzt, in dem ein Spurhalteassistent unter realen Bedingungen aktiv war. Das System kann durch leichtes Gegenlenken eingreifen, wenn der Fahrer unkonzentriert die Fahrbahnmarkierungen überfährt.



Das Ergebnis der Studie war, dass bei allen 50 Teilnehmern der Stresslevel stieg, sobald sie sich auf den Lenkassistent verlassen sollten. Wie Psychologin Corinna Seidler erklärte, äußerte sich dies durch feuchte Hände sowie Herzrasen und einen gesteigerten Puls. Dies liege einerseits daran, dass es Autofahrern schwer falle, die Kontrolle abzugeben. Andererseits sei die Technologie noch nicht ausgereift, so dass der Assistent ausfallen könne und dies die Testfahrer belaste, erklärte Seidler.

Foto: AFP Apple will nach eigenen Computerchips offenbar auch die Technologie der Displays seiner Geräte selbst entwickeln. Dem iPhone-Konzern sei es bereits gelungen, Prototypen kleiner Bildschirme für seine Computer-Uhr Apple Watch zu produzieren, berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Apples MicroLED-Technologie solle Displays hervorbringen, die ein leuchtenderes Bild bieten und zugleich dünner und stromsparender sein, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Bis die Technik in einem iPhone auftaucht, könnten aber noch drei bis fünf Jahre vergehen.



Apple habe neben der Forschung auch eine eigene kleine Produktionsstätte im kalifornischen Santa Clara unweit des Konzern-Hauptquartiers eingerichtet, um möglichst lange einen Wettbewerbsvorteil zu behalten. MicroLEDs seien viel schwieriger herzustellen als aktuelle Bildschirme. Jeder von Millionen Bildpunkten des Displays bestehe aus drei Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün und Blau. Jede dieser winzigen LEDs müsse einzeln hergestellt und kalibriert werden.

Foto: Reuters Bange Momente für Ivanka Trump und ihren Mann Jared Kushner: Bei einem Flug streikte einer von zwei Motoren ihres Helikopters, wie der Sender CNN gestern Abend unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden berichtete. Der Hubschrauber mit Tochter und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump sei jedoch ohne Zwischenfälle zum Flughafen Ronald Reagan National in Washington zurückgekehrt. Das Paar sei danach in einen Linienflug in Richtung New York umgestiegen. Weitere Angaben zu dem Zwischenfall lagen nicht vor.

Im Konflikt zwischen Großbritannien und Russland wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sollen unabhängige Experten das eingesetzte Nervengift untersuchen. Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag werden dafür heute in Großbritannien erwartet. Die OPCW wird die Proben des gefundenen Gifts Nowitschok nach Angaben des britischen Außenministeriums in internationalen Labors überprüfen lassen. Dies soll mindestens zwei Wochen dauern. In Brüssel werden sich heute auch die EU-Außenminister mit dem Fall befassen. Der britische Außenminister Boris Johnson will dabei seine Kollegen informieren und auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen. Skripal und seine Tochter Yulia befinden sich auch zwei Wochen nach dem Giftanschlag in kritischem Zustand. Sie waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury gefunden worden. London beschuldigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Drahtzieher.

Der Vorsitzende des Rats der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, beurteilt die arbeitsmarktpolitischen Pläne der großen Koalition skeptisch. Mit dem Ausbau des sogenannten sozialen Arbeitsmarkts - eines staatlich geförderten Beschäftigungssektors teils neben dem regulären Arbeitsmarkt - gebe man mehr oder weniger das Ziel auf, Langzeitarbeitslose irgendwann in die reguläre Arbeitswelt zu integrieren, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Beurteilung der Wirtschaftsentwicklung der "Welt am Sonntag" ("WamS"). Die geplante Einschränkung befristeter Beschäftigung erhöhe zudem noch die Einstiegshürden für Langzeitarbeitslose.

Foto: dpa Nach der Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft bitten die Angehörigen eines weiteren inhaftierten Deutschen die Bundesregierung um mehr Engagement in dessen Fall. Ihr 73-jähriger Vater Enver Altayli sitze seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft, sagte Altaylis Tochter Zehra Der in Istanbul. Die Familie wende sich aus Verzweiflung über die anhaltende Untersuchungshaft ohne Anklage erstmals an die Öffentlichkeit. Altayli werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen.



"Wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung stärker auf seine Entlassung aus der Untersuchungshaft hinwirkt und darauf, dass der Prozess beschleunigt wird", sagte Zehra Der.

Die Finanzminister und Notenbankenchefs der 20 führenden Wirtschaftsmächte wollen in Buenos Aires über eine effektivere Besteuerung von Digitalkonzernen beraten. Die EU-Kommission strebt eine Umsatzsteuer von drei Prozent in Europa an. Es ist aber fraglich, ob mit allen G20-Staaten, vor allem den USA, eine gemeinsame Linie möglich ist. Für die Bundesregierung nimmt der neue Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) teil. Bei dem Treffen, das noch bis Morgen dauern wird, soll auch die Zukunft der Arbeitswelt ein Thema sein, die im Zuge der Digitalisierung vor großen Umbrüchen steht.



Auch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium werden zur Sprache kommen. Trumps Vorgehen schürt Sorgen vor einem Handelskrieg.

Foto: dpa Die erst Nachricht kommt aus Japan. Dort kämpfen die Behörden mit einem Phänomen, das unsere Gesellschaft in einigen Jahren möglicherweise auch beschäftigen könnte. Alte Menschen begehen in immer größerer Zahl Diebstähle, Betrügereien, oder anderen Delikte. Der Hintergrund ist weniger die Verrohnung der alternden Gesellschaft, als vielmehr der verzweifelte Versuch, der Armut und Einsamkeit zu entfliehen. Davon sind insbesondere Frauen betroffen, die kaum genug Geld haben, um sich ausreichend zu essen zu kaufen. eine 78-Jährige gab der Agentur Bloomberg dazu bereitwillig Auskunft. Die Dame sitzt im Gefängnis, weil sie ein paar Energy Drinks, eine Mango, Tee, Kaffee und etwas Reis gestohlen hatte. "Hier muss ich zwar auf meine Freiheit verzichten. Dafür muss ich mich um nichts weiter sorgen", erklärt sie dem Reporter. "Drei Mahlzeiten am Tag und viele Menschen, mit denen ich sprechen kann". die Gefängnisse richten sich inzwischen zunehmend auf diese Art von Altenpflege ein . . .