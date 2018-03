+++ Der Morgen live +++ Fast 350 Millionen Euro Kindergeld landen im Ausland

Die Höhe der Kindergeldzahlungen auf Auslandskonten hat sich in den vergangenen sieben Jahren fast verzehnfacht. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Demnach seien im Jahr 2017 rund 343 Millionen Euro für 215.499 Kinder auf Auslandskonten geflossen. Die meisten von ihnen leben in Polen (103.000 Kinder), Kroatien (17.000) und Rumänien. 2010 hatte die Gesamtsumme der Kindergeldzahlungen ins Ausland noch 35,8 Millionen Euro betragen. Der Anspruch ergibt sich aus geltendem EU-Recht. Solange EU-Ausländer in Deutschland arbeiten, stehen ihnen Bezüge für ihre Kinder zu - auch wenn die nicht in Deutschland leben.

Wo wir gerade beim Thema Besucheransturm sind: New York City meldet den fünften Tourismusrekord in Folge. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren 2017 fast 63 Millionen Menschen im "Big Apple" zu Besuch. (Foto: AFP)

Diein der US-Hauptstadt Washington erfreut sich aktuell besonderer Beliebtheit. Im Februar zählte das Museum so viele Besucherinnen und Besucher wie zuletzt vor drei Jahren. Ein Grund dafür:. Weil so viele Gäste das von Amy Sherald gemalte Porträt sehen wollen, wurde es innerhalb des Museums in einen größeren Raum gehängt.

Schüsse, Schreie und schwer bewaffnete Polizisten am Frankfurter Hauptbahnhof. Was war da los? Ein groß angelegter Antiterroreinsatz? Nein, nur die Probe des Ernstfalls. Gestern Abend war es soweit. Die ganze Geschichte lesen Sie hier:

Nach einer Reihe von Bombenexplosionen im US-Bundesstaat Texas hat sich ein anonymer User des sozialen Netzwerks "Reddit" mit dem Namen "austinbomber" zu Wort gemeldet und sich mit dem "Zodiac Killer", einem nie gefassten Serienmörder aus Kalifornien, verglichen. "Ich mache das nur, weil ich die Welt brennen sehen will", schrieb der User, der angab, mittlerweile in den Dialog mit der Polizei eingetreten zu sein. Die Kommentare, die auch ein geschmackloser Scherz sein könnten, wurden mittlerweile gelöscht. (Foto: AFP)

Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl ist es endlich soweit: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute die erste Regierungserklärung der aktuellen Legislaturperiode abgeben. Um 13.00 Uhr spricht die Kanzlerin im Bundestag, im Anschluss kommt es zur Generaldebatte, die von der größten Oppositionsfraktion eröffnet wird - in diesem Jahr also erstmals von der AfD.

