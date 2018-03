+++ Der Morgen live +++ Weiteres Opfer in Staufener Missbrauchsfall

Ach, wie schön, dass der Frühling endlich begonnen hat... Nicht nur in Europa ist es noch mal richtig kalt geworden. Das Bild oben stammt aus New York. Der neuerliche Wintereinbruch an der US-Ostküste wirkt sich unter anderem auf den Flugverkehr aus: Am Mittwoch wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 4400 Flüge gestrichen, allein die Hälfte davon in und um New York. Zahlreiche Schule und Behörden blieben in Folge des Schneesturms "Toby" geschlossen. (Foto: Reuters)