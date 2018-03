+++ Der Morgen live +++ Angebliche Affäre mit Trump - Playboy-Model enthüllt Details

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Eine Zeitungsbotin hat am heute Morgen vor einer Haustür in Schwerin einen neugeborenen Jungen gefunden. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um das Baby, wie die Polizei mitteilte. "Der Säugling war unterkühlt und wird weiter medizinisch versorgt", berichtete ein Sprecher. Laut Deutschem Wetterdienst lagen die Temperaturen in der Region bei einem Grad. Wer die Mutter des Jungen ist, ist bislang unklar.

Die Erfolgsaussichten bei Klagen gegen die Ablehnung eines Asylantrags sind überraschend hoch: In rund gut 40 Prozent der Fälle haben Verwaltungsgerichte im vergangenen Jahr den ablehnenden Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zugunsten der Flüchtlinge korrigiert, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Bei Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan sei die Erfolgsquote vor Gericht noch höher. Nicht berücksichtigt in dieser Statistik sind die Fälle, in denen allein formalrechtliche Aspekte zu beurteilen waren. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, erneuerte ihre Forderung nach einer besseren Beratung der Flüchtlinge: Eine "frühzeitige, kompetente und unabhängige Verfahrensberatung" sei "dringend erforderlich". Asylbewerber wären dann besser auf die Anhörungen vorbereitet, Missverständnisse ließen sich vermeiden. "Dadurch würde letzten Endes auch die Qualität der Bamf-Bescheide steigen" und "es gäbe entsprechend weniger Klagen und weniger aufhebende Gerichtsurteile", erklärte Jelpke.

Die neue Bundesregierung will zu Beginn ihrer Amtszeit gleich einen wichtigen Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, sollen Verbraucher die Möglichkeit erhalten ihre Rechte nach dem Vorbild amerikanischer Sammelklagen durchzusetzen. Die so genannte Musterfeststellungsklage soll noch in diesem Jahr möglich werden. Profitieren würden davon viele Besitzer von Diesel-Autos, deren Ansprüche Ende des Jahres verjähren. Das Musterverfahren erlaubt einem Gericht, zentral Tatsachen festzustellen, die dann nicht in jedem Einzelprozess neu geklärt werden müssen. Den Rechtsstreit zu Ende führen müssen die Betroffenen aber selbst. Kritiker fürchten dennoch, dass die neuen Massenverfahren zu einer Klageindustrie nach amerikanischem Muster führen könnten.

In China müssen sich die Kreativen auf noch härtere Zeiten einstellen. Die Zensurbehörde kündigte eine strengere Kontrolle speziell von Videoproduktionen an. Inhalte, die gegen den Geist der sozialistischen Lehre von Staatschef Xi Jinping verstoßen, dürften künftig wohl rigide ausgesiebt werden. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, lautet die Direktive, dass Videos, die den Standards klassischer Literatur und Kunst nicht genügen, gelöscht werden sollen. Kenner der Kunstszene sind überzeugt, dass der neue Kurs der Regierung sich schon auf Kunst und Kultur auszuwirken beginnt. Die Werke von Kreativen, die jetzt noch "nicht ernst genug" arbeiteten, seien längst aus der Öffentlichkeit verschwunden.

China hat an die USA appelliert, den drohenden Handelskonflikt abzuwenden und zugleich mit Zöllen auf zahlreiche amerikanische Produkte gedroht. Die USA müssten "vom Abgrund zurücktreten" und besonnene Entscheidungen treffen, erklärte das Handelsministerium in Peking. Damit reagierte die Staatsführung auf die Ankündigung von Präsident Donald Trump, chinesische Produkte mit höheren Zöllen zu belegen. "China hofft nicht auf einen Handelskrieg, aber hat auch keine Angst davor", erklärte das Handelsministerium.

Knapp zwei Jahre nach dem tragischen Tod des "Star Trek"-Schauspielers Anton Yelchin haben sich dessen Eltern mit dem Autohersteller Fiat Chrysler geeinigt, wie mehrere US-Zeitungen gestern übereinstimmend berichteten. Die Einzelheiten des Vergleichs sollen der Vertraulichkeit unterliegen. Das Geld soll nach Auskunft von Yelchins Sprecherin Jennifer Allen an die Anton-Yelchin-Stiftung gehen, die junge Künstler unterstützt. Zudem soll eine Dokumentation über das Leben des Schauspielers gedreht werden.



Foto: dpa Ab kommendem Montag wird der S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt wegen Bauarbeiten für zwei Wochen gesperrt. Den daraus entstehenden Ausnahmezustand auf den Straßen will Ver.di nutzen, um im Tarifstreit den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber noch einmal kräftig zu erhöhen. Heute wollen die Arbeitskampfstrategen über einen möglichen Ausstand entscheiden. Betroffen sein könnten dann U- und Straßenbahnen, die eigentlich die fehlenden S-Bahn-Verbindungen ersetzen sollten. Die Verdi-Tarifkommission tritt am Vormittag zusammen. (Der Ausstand soll dann wahrscheinlich aber lediglich einen Tag lang dauern - ist schließlich nur ein Warnstreik)



Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) setzt während der zweiwöchigen Tunnelsperrung vom 26. März bis 9. April U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen als Ersatzverkehr ein. Im Falle eines Warnstreiks blieben davon alleine die Busse übrig, deren Fahrer nach einem anderen Tarif bezahlt werden, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) erklärte.

In Brüssel beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU über den Stand der Brexit-Verhandlungen. Unter anderem geht es darum, wie eng die EU und Großbritannien nach der Trennung 2019 noch beieinander bleiben wollen. London will eine möglichst enge Zusammenarbeit, aber weitgehende Freiheiten. diese "Rosinenpickerei" stößt in den EU-Staaten allerdings auf wenig Gegenliebe. Wahrscheinlich werden die EU-Chefs aber erst einmal den Zwischenstand absegnen, darunter Abmachungen über eine Übergangsfrist nach dem Brexit bis Ende 2020. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda der EU sind die dringend erforderlichen Reformen der Staatengemeinschaft. Eines der Ziele ist es, das gemeinsame Währungsgebiet besser vor künftigen Finanzkrisen zu schützen.

Desweiteren wäre aus Washington noch über die Entlassung des Sicherheitsberaters Herbert Raymond McMaster und der mit der Bestellung von John Bolton verbundene weitere Schwenk nach rechts im Weißen Haus zu berichten. Alle Details dazu finden Sie in unserem Homepage-Aufmacher

Und nochmal die USA: Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat in Washington das Haushaltsgesetz verabschiedet. In der Nacht stimmten 65 Senatoren für den Etatentwurf bei 32 Gegenstimmen. Das Gesetz kann nun von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. In wochenlangen Verhandlungen hatten Spitzenvertreter der Republikaner und Demokraten in beiden Kongresskammern den Haushalt (Volumen von 1,3 Billionen Dollar) ausgehandelt. Er sieht eine deutliche Aufstockung des Verteidigungshaushalts um knapp zehn Prozent auf 700 Milliarden Dollar vor. Ohne Verabschiedung des neuen Gesetzes wäre heute um Mitternacht wieder eine Haushaltssperre in Kraft treten. Zwei Mal war die Arbeit der Bundesbehörden in diesem Jahr bereits durch solche Finanzblockaden für einige Tage weitgehend lahmgelegt worden.

Foto: AP Die erste Meldung kommt - wie so häufig - aus den USA. Diesmal geht es nicht um Zölle, sondern um aufregende Liebesgeschichten. Eine solche hat jedenfalls das ehemalige "Playboy"-Model Karen McDougal erzählt. In einen Exklusiv-Interview mit CNN berichtet sie von einem Schäferstündchen mit Präsident Donald Trump (der bestreitet, dass er je eine Affäre mit McDougal hatte) vor mehr als zehn Jahren, als Trump und Melania geheiratet hatten. Nachher habe er ihr Geld geben wollen, was sie jedoch abgelehnt habe, erzählte sie. Sie sei sehr verletzt gewesen, weil sie nicht "diese Sorte von Mädchen" sei. McDougal würde gerne noch mehr über die Affäre erzählen, doch ein - bezahltes - Exklusivinterview mit der Boulevardzeitschrift "National Enquirer" (das dieser nie veröffentlicht hat) schiebe dem einen Riegel vor.