+++ Der Morgen live +++ US-Republikaner verhöhnt Schüler - "lernt Wiederbelebung"

Der ehemalige repoublikanische Senator Rick Santorum hat die Schüler, die am Wochenende in Washington und an vielen anderen Orten zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, scharf kritisiert. Verhöhnt, könnte man auch sagen. Sie sollten nicht von anderen (also von Politikern) verlangen, ihre Probleme zu lösen, sagte er in einer CNN-Sendung. "Belegt lieber Wiederbelebungskurse oder versucht, auf Situationen mit einem Todesschützen richtig zu reagieren." Gesetzgebern sollten sie hingegen nicht verlangen, beschützt zu werden, sagte Santorum. Aha. Rick Santorum (Archivfoto: Reuters) Von densollten sie hingegen nicht verlangen, beschützt zu werden, sagte Santorum. Aha.

kein Chemieunfall, der Skifahrer in Russland und anderen Ländern im Osten am Wochenende erstaunte. Nur eine gehörige Portion Sand aus der Sahara. Orangefarbener Schnee! Es war, der Skifahrer in Russland und anderen Ländern im Osten am Wochenende erstaunte. Nur eine gehörige Portion

Was geschieht mit Carles Puigdemont? Der Strafrechtler Martin Heger ist überzeugt: Deutschland hat keine andere Wahl, als den katalanischen Politiker der spanischen Justiz zu überstellen. Der Strafrechtler Martin Heger ist überzeugt: Deutschland hat keine andere Wahl, als den katalanischen Politiker der spanischen Justiz zu überstellen. Mein Kollege Claus Hecking hat mit ihm gesprochen.

autistische Frauen erzählen der BBC, wie sie herausgefunden haben, was mit ihnen los ist. Sechserzählen der BBC, wie sie herausgefunden haben, was mit ihnen los ist. Es sind berührende Protokolle.

Das Werbeverbot für Abtreibungen ist ein Streitpunkt zwischen Union und SPD. Gesundheitsminister Spahn, CDU, will an dem Verbot festhalten. Er zeigte aber Verständnis für ein "Bedürfnis nach Informationen". Er wolle darüber mit Ärzten und Beratungsstellen reden, sagte Spahn der "SZ". Denkbar wäre, dass Werbung für Abtreibung verboten bleibe, neutrale Information aber erlaubt werde. Wo da genau die Grenze verläuft, dürfte schwer festzulegen sein.

Gifterfinder. Stichwort "Nowitschok". Falls Sie die Geschichte gestern verpasst haben, sie ist spannend - Unser Russland-Korrespondent Nico Esch war zu Besuch bei einem. Stichwort "Nowitschok". Falls Sie die Geschichte gestern verpasst haben, sie ist spannend - und hier zu finden.

Männer oder Frauen? Die Auflösung finden Sie unter dem Bild. (Foto: Reuters) Männer! Diese beiden wetteifern in der Show "Drag Race Thailand" um den Titel "Thailand's Next Drag Superstar". Die Auflösung finden Sie unter dem Bild.Männer! Diese beiden wetteifern in der Show "Drag Race Thailand" um den Titel "Thailand's Next Drag Superstar".

Sieben Uhr durch, ein Blick auf die Topthemen: Nach seiner Festnahme in Schleswig-Holstein soll der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont heute dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden - zunächst nur, um seine Identität zu überprüfen. Über eine mögliche Auslieferungshaft müsste das Oberlandesgericht entscheiden. Im Datenskandal um Facebook will Justizministerin Katarina Barley heute Druck auf das weltgrößte Online-Netzwerk machen. Sie empfängt dafür ranghohe Facebook-Vertreter aus Europa. Barley will "umfassende Aufklärung» darüber, was Facebook tun wolle, um so etwas künftig zu verhindern. Außenminister Heiko Maas trifft am zweiten Tag seines Antrittsbesuchs in Israel Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er spricht mit ihm unter anderem über den festgefahrenen Nahost-Konflikt und das Atomabkommen mit dem Iran.

Die Arbeitsagenturen verschwenden Geld bei Maßnahmen für die Qualifizierung von Arbeitslosen. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrechnungshof laut einem Medienbericht. Hochgerechnet auf alle Jobcenter dürfte ein jährlicher Schaden von rund 190 Millionen Euro entstehen, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Jobcenter bezahlen Kurse privater Bildungsträger, in denen in der Regel Langzeitarbeitslose für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden sollen. Nach der Untersuchung von 617 Plätzen in 35 Kursen seien die Prüfer zu dem Schluss gekommen, dass Jobcenter "planlos" Kurse verteilten. "Durch ihr nicht zielgerichtetes Vorgehen und die mangelnde Rücksichtnahme auf die Belange der Leistungsberechtigten haben die Jobcenter in einem erheblichen Teil der geprüften Fälle deren unverzügliche Eingliederung nicht gefördert, sondern sogar gefährdet", zitiert der "Tagesspiegel" aus dem Bericht des Bundesrechnungshofs.

Selten unter null Grad, selten Sonne. So wird heute das Wetter

Pornostar Stephanie Clifford alias Stormy Daniels von Trumps Anwalt erhalten haben, damit sie nicht über ihre Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten spricht. Nun hat sie es erneut getan - 130.000 Dollar sollalias Stormy Daniels von Trumps Anwalt erhalten haben, damit sie nicht über ihremit dem heutigenspricht. Nun hat sie es erneut getan - und zwar ausführlich in der CBS-Sendung "60 Minutes" Sex hatte und wie sie und ihre kleine Tochter wegen der Affäre von einem Mann bedroht wurden. Ohne Worte, wirklich. (Foto: DPA) Darin erzählt sie, wie sie 2006 nach einem Golfturnier mit Trumphatte und wie sie und ihre kleine Tochter wegen der Affäre von einem Mannwurden. Ohne Worte, wirklich.

Saudi-Arabien Krieg im Jemen - und fängt immer wieder Raketen aus dem Nachbarland ab. Trümmer eines Geschosses haben nun in der Hauptstadt Riad einen Menschen getötet. Die Trümmer seien in einem Wohnhaus eingeschlagen, Seit drei Jahren führt- und fängt immer wieder Raketen aus dem Nachbarland ab.eines Geschosses haben nun in der Hauptstadteinen Menschen getötet. Die Trümmer seien in einem Wohnhaus eingeschlagen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur SPA

Carles Puigdemont ausgerechnet in Deutschland festgenommen? Warum wurde der katalanische Separatistenführerausgerechnet in Deutschland festgenommen? Hier können Sie es nachlesen

Delfine in Argentinien: In den vergangenen Tagen sind mehr als 200 Meeressäuger gestrandet. Warum? Das wissen wir Menschen immer noch nicht genau. Erst Wale in Australien , jetzt: In den vergangenen Tagen sind mehr als 200 Meeressäuger. Warum? Das wissen wir Menschen immer noch nicht genau. An einem Strand nahe der argentinischen Stadt Puerto Madryn konnten Wildhüter gestern zwölf Delfine ins Meer zurückbringen, rund 50 starben. Es sei möglich, dass die Tiere desorientiert gewesen seien oder auf der Flucht vor Killerwalen, hieß es.



In einem sibirischen Einkaufszentrum hat es gebrannt, mindestens 48 Menschen starben, mehr als 60 werden noch vermisst. Unter den Opfern sollen auch mehrere Kinder sein. einsturzgefährdet. (Foto: Reuters) Das Feuer brach gestern Abend im vierten Stock des Einkaufszentrums in der Stadt Kemerowo aus. Die Feuerwehr brachte es am Morgen unter Kontrolle. Das Gebäude ist nach Angaben der Behörden