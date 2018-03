+++ Der Morgen live +++ SPD offen für Ende von Hartz IV

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Diskussion geht weiter: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigt sich offen für Gespräche über eine Abschaffung von Hartz IV und die Einführung eines solidarischen Grundeinkommens. "Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Ich setze dabei auf konkrete und machbare Lösungen, die der Lebensrealität der Menschen entsprechen." Foto: dpa Michael Müller angestoßen worden. Er hatte ein "solidarisches Grundeinkommen" für Langzeitarbeitslose gefordert, die dafür im kommunalen Bereich beschäftigt werden sollen (mehr zur Idee des solidarischen Grundeinkommens Die Diskussion war von Berlins Regierungschefangestoßen worden. Er hatte ein "solidarisches Grundeinkommen" für Langzeitarbeitslose gefordert, die dafür im kommunalen Bereich beschäftigt werden sollen (mehr zur Idee des solidarischen Grundeinkommens lesen Sie hier ). Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer könnte am Ende eines solchen Prozesses "das Ende von Hartz IV stehen". Von Arbeitgeberseite wurde der Vorstoß bereits als Irrweg zurückgewiesen.

Beim Internet-Händler Amazon sind nach Angaben der Wettbewerbszentrale jugendgefährdende Computerspiele angeboten worden. Das Spiel "Mortal Kombat" sei von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert worden, außerdem liege eine Beschlagnahme vor, teilte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mit. Amazon habe die Angebote inzwischen gelöscht. Außerdem wurden die Anbieter verwarnt, weil sie Spielkonsolen mit drei verschiedenen "Mortal Kombat"-Spielen angepriesen hatten. Die Wettbewerbszentrale forderte sie zudem auf, eine Unterlassungserklärung abzugeben.

Donald Trump wird das Ganze vermutlich als "great deal" feiern und sich selbst auf die Schultern klopfen: Südkorea hat den USA bei der Neuverhandlung des Handelsabkommens zwischen beiden Ländern Zugeständnisse gemacht. Nach US-Angaben werden davon unter anderem amerikanische Auto- und Pharma-Firmen profitieren. In einer Nebenvereinbarung sichert die Regierung in Seoul zudem zu, ihre Währung nicht abzuwerten, um auf dem Weltmarkt Vorteile für heimische Unternehmen zu erzielen. Südkorea verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, für mehr Transparenz bei Interventionen am Devisenmarkt zu sorgen. Das sechs Jahre alte Handelsabkommen wurde auf Druck der US-Regierung überarbeitet. Zu eventuellen Verpflichtungen der USA gab es keine Informationen.

Die Sache mit den Keimen und den Badeenten haben Sie vielleicht gestern schon bei uns gesehen, hier geht es zum Artikel mit den eher unappetitlichen Ergebnissen der Untersuchung von Badespielzeug. Einblicke in die Vorgehensweise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt dieser hübsche kleine Film.

Kneift der Facebook-Chef? Mark Zuckerberg will nicht selbst vor dem zuständigen Parlamentsausschuss in Großbritannien zu Facebooks fragwürdigem Umgang mit Nutzerdaten auszusagen. Der Ausschuss für Digitales, Kultur, Medien und Sport des britischen Parlaments hatte Zuckerberg im Zuge des Datenskandals um Cambridge Analytica aufgefordert, persönlich zu erscheinen.



In einem am Montag geschriebenen Brief, den das Parlament öffentlich machte, bot Facebook an, stattdessen Technikchef Mike Schroepfer oder Produktchef Chris Cox zu schicken. Beide habe Zuckerberg "persönlich gebeten", sich für die Abgeordneten Zeit zu nehmen. Der Ausschussvorsitzende Damian Collins forderte daraufhin Cox auf, vor dem Ausschuss zu erscheinen. Auf Twitter fügte er aber hinzu: "Angesichts der Bedeutung dieser Fragen glauben wir immer noch, dass Mark Zuckerberg die richtige Person ist, um auszusagen."

Heute vor 116 Jahren wurde Paul Godwin geboren, ein polnisch-deutscher Musiker und Orchesterleiter, der in den 1920er Jahren etliche Schallplatten veröffentlichte. Und genau so klingt das dann auch - von der Musik und vom Text her...

Die US-Hauptstadt Washington atmetet auf: Nach dem Fund mehrerer verdächtiger Pakete in Militäreinrichtungen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige stehe im Verdacht, die Pakete verschickt zu haben, teilte das FBI mit.



Am Montag waren beim Auslandsgeheimdienst CIA und mehreren Einrichtungen des Militärs in der Nähe Washingtons verdächtige Pakete gefunden worden. Nach Angaben des FBI enthielten sie "potenziell zerstörerisches Material". Der Verdächtige wurde in der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington festgenommen. Hintergründe zu seinem Motiv sind noch unklar.

Was alles in den vergangenen Stunden passiert ist: Ein Überraschungsbesuch, der am Ende keiner mehr war: Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ist zu Gesprächen in China gewesen.

ist zu Gesprächen in China gewesen. BMW kann sich auf eine Sammelklage einstellen: In den USA wollen Kunden des Autobauers wegen des Abgasbetrugs klagen.

kann sich auf eine einstellen: In den USA wollen Kunden des Autobauers wegen des Abgasbetrugs klagen. Wer darf den Schachweltmeister herausfordern ? Jetzt steht es fest - es ist Fabiano Caruana.

? Jetzt steht es fest - es ist Fabiano Caruana. Man muss auch jönne könne (wie der Kölner sagt): Brasilien hat das Testspiel gegen Deutschland 1:0 gewonnen und damit eine Art von Revanche genommen für die WM-Halbfinalniederlage.