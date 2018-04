+++ Der Morgen live +++ Polizeigewerkschaft will antisemitischen Eltern Kinder wegnehmen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Für Spotify hat sich sein ungewöhnlicher Börsengang ausgezahlt. Der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter aus Schweden schaffte gestern an der Wall Street die wertvollste jemals erreichte Direktplatzierung. Die Aktien stiegen um bis zu 28 Prozent auf 169 Dollar. Die Orientierungsmarke der Nyse hatte bei 132 Dollar gelegen. Damit war das Unternehmen, dessen 35-jähriger Chef Daniel Ek auf Understatement setzte und auch auf Rituale wie das Läuten der Glocke zur Börseneröffnung verzichtete, mit einem Schlag fast 30 Milliarden Dollar wert. Zum Handelsschluss lagen die Papiere mit 149,01 Dollar noch knapp 13 Prozent im Plus. Spotify, das weiterhin Verluste schreibt, ist bereits weit gekommen. Das seit zehn Jahren am Markt agierende Unternehmen aus Stockholm hält große Tech-Konzerne wie Apple, Google und Amazon mit ihren Konkurrenzangeboten in Schach.

Brasilien steuert auf eine handfeste politische Krise zu. Denn Luiz Inácio Lula da Silva will sich nicht mit seiner Verurteilung wegen Korruption abfinden. Er fordert, auf freiem Fuß zu bleiben, bis seine Verteidiger alle Rechtsmittel gegen das Urteil ausgeschöpft haben. Das Oberste Gericht Brasiliens will heute darüber befinden, ob der bereits zu zwölf Jahren Haft verurteilte Ex-Präsident ins Gefängnis muss. Falls das Gericht den Antrag ablehnt, könnte die Justiz in den kommenden Tagen seine Inhaftierung anordnen.



Lula will bei der Präsidentenwahl im Oktober erneut antreten. Der einst sehr beliebte Ex-Präsident (2003-2010) liegt mit bis zu 36 Prozent in den Umfragen derzeit deutlich vorne. Bei einem rechtskräftigen Urteil gegen Lula könnte jedoch die Justiz seine Kandidatur verbieten - was dessen Anhänger wahrscheinlich in großer Zahl auf die Straße treiben würde. Der Korruptionsskandal "Lava Jato" (deutsch: Autowäsche) erschüttert seit längerem die brasilianische Politik. Dabei geht es um Schmiergelder, die allen voran Baukonzerne an Politiker und Manager gezahlt haben sollen, um im Gegenzug Aufträge von Petrobras zu erhalten.

Während in Europa die großen Champions-League-Vereine die Fans in Atem halten, sortiert sich in Los Angeles eine ganz neue Mannschaft: Das LAFC-Team will über kurz oder lang ganz oben mitmischen. James Corden hat die Mannschaft bereits auf seine unnachahmliche Art getestet. Schauen Sie selbst:

Foto: Reuters Elon Musks Raketenfirma SpaceX wird vom Jäger zum Gejagten. Das private Raumfahrt-Unternehmen Rocket Lab will noch in diesem Monat aus Neuseeland seine erste rein kommerzielle Mission starten. Die 17 Meter lange Rakete soll in einem Zeitraum von zwei Wochen nach dem 20. April ins All geschossen werden, wie das US-Unternehmen in Wellington mitteilte. Der Start soll auf dem weltweit einzigen Weltraumbahnhof in Privatbesitz erfolgen, der auf der Halbinsel Mahia an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands liegt.



Das Unternehmen mit seinem Gründer Peter Beck setzt darauf, dass sich mit der Aussetzung von kleinen Satelliten schnell Geld verdienen lässt. Im Januar hatte es bereits einen erfolgreichen Testflug absolviert, mit dem drei Satelliten ins All gebracht wurden. Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres einen Start pro Monat anzubieten. Die Kosten pro Start liegen bei umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro.

Etwa 3300 ältere Autofahrer haben sich im vergangenen Jahr freiwillig auf ihre Fahrtauglichkeit testen lassen. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Rentner mit Führerschein ist die Zahl derjenigen, die bei einem solchen Check mitmachen, aber gering.



Das beunruhigt die Unfallforscher der Versicherer schon seit längerem: "Über 75-Jährige sind an drei Viertel der schweren Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuld", sagte der Leiter der Unfallforscher der Versicherer, Siegfried Brockmann. Viele sehen und hören schlechter, sie reagieren langsamer oder können nicht mehr über die Schulter schauen. Brockmann fordert deshalb verpflichtende Testfahrten, sobald eine bestimmte Altersgrenze überschritten ist.

In Deutschland werden mehr Patienten Opfer ärztlicher Behandlungsfehler als nötig. Davon sind jedenfalls Patientenschützer überzeugt. "Es gibt zu viele Fälle, und es gibt Instrumente dagegen, die wir anwenden können", sagte der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Hardy Müller. Neue Zahlen stellt die Bundesärztekammer heute vor. Präsentiert wird, wie viele Fälle die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärzteschaft im vergangenen Jahr untersuchten - und wie oft sie dabei tatsächlich einen Fehler feststellten.



Müller betonte, dass diese Statistik keine Auskunft über den Stand der Patientensicherheit in Deutschland gebe. Die Zahlen zeigten vielmehr, in welchen Fällen Patienten am ehesten einen Fehler vermuteten und nach welchen Behandlungen sie sich am häufigsten auch tatsächlich beschweren.

Foto: dpa Beginnen möchte ich die Nachrichten mit einer drastischen Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Deren Vorsitzender Rainer Wendt will nach den jüngsten Vorfällen antisemitischer Gewalt an Schulen die Kompetenzen der Jugendämter deutlich erweitern. "Wenn Kinder zu Antisemiten erzogen werden, darf man nicht davor zurückschrecken, sie aus ihren Familien herauszunehmen", sagte der Gewerkschafter der "Augsburger Allgemeinen". (Was anschließend mit den Kindern passieren soll, sagte er allerdings nicht) Er forderte zugleich eine Korrektur der Erfassung antisemitischer Straftaten in den Statistiken von Polizei und Verfassungsschutz. Häufig werde bei unbekannten Tätern automatisch von einer rechtsextremen Tat ausgegangen. Es gebe aber eine hohe Dunkelziffer hinsichtlich von Muslimen begangenen antisemitischen Taten.