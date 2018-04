+++ Der Morgen live +++ Rekord bei Studenten ohne Abitur

So liegen laut Berichten der Funke-Medien 41 der 50 Regionen , die in Industrie und Handwerk besonders unter dem Brexit zu leiden hätten, in Deutschland . Das gehe aus einer Studie des Europäischen Ausschusses hervor. Zu den Regionen, die am stärksten vom Brexit betroffen wären, zählen Hamburg, Berlin, Düsseldorf und das westliche Ruhrgebiet, Köln und Darmstadt . Nur der direkte Nachbar Irland würde demnach noch stärker die Folgen des britischen EU-Austritts zu spüren bekommen.

Nach Hundeattacke : In Hannover wird heute der vorläufige Obduktionsbericht erwartet, nachdem ein Staffordshire-Terrier-Mischling seine 27 und 52 Jahre alten Besitzer getötet haben soll. Nach einer ersten Untersuchung eines Rechtsmediziners starben die 52-jährige Frau und ihr 27 Jahre alter Sohn infolge des Hundeangriffs in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete nach dem Unglücksfall vom Dienstagabend eine Obduktion an.

Foto: DPA. Gestrandete Wale in Indonesien

In Neuseeland sind mehr als drei Dutzend Grindwale gestrandet. Die 38 Tiere wurden an einem einsamen Strand in der Nähe von Haast auf der Südinsel des Pazifikstaats an Land getrieben. Über den Grund dafür wird gerätselt.

Mehrere Dutzend Helfer versuchten am Donnerstag verzweifelt, die noch lebenden Wale zurück ins offene Meer zu bugsieren. Nach Angaben der zuständigen Meeresschutzbehörde waren am frühen Nachmittag (Ortszeit) nur noch zehn Tiere am Leben. Die ersten Wale waren am Mittwoch an dem Strand an der Westküste entdeckt worden. Im Sand und im seichten Wasser waren viele Kadaver zu sehen. Die Hoffnung ruht nun darauf, dass die noch lebenden Wale mit Einsetzen der Flut ins Meer zurückschwimmen.

Grindwale - auch Pilotwale genannt - werden bis zu acht Meter lang und erreichen ein Gewicht von bis zu drei Tonnen. In Neuseeland kommt es immer wieder vor, dass sich Wale an Strände verirren. Die Walschutzorganisation Projekt Jonah äußerte die Vermutung, dass ein Leittier verletzt oder krank wurde, seinen Orientierungssinn verlor und die anderen ihm dann folgten. Möglicherweise seien die Wale aber auch in eine Strömung geraten oder von anderen Tieren angegriffen worden. Im Februar vergangenen Jahres waren sogar mehr als 300 Wale an Neuseelands Südinsel gestrandet.