+++ Der Morgen live +++ Flächendeckende Streiks im öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst wird in der ganzen Republik gestreikt. Betroffen sind unter anderem die Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Bremen (Lufthansa hatte bereits gestern den Ausfall von 800 Flügen angekündigt), der öffentliche Nahverkehr in zahlreichen Städten, dazu Kitas, Müllabfuhr und zum Teil auch Stadtverwaltungen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, die Ausstände verteidigt. "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur. "Wir erwarten, dass sie in der dritten Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen und damit eine gute Lösung am Verhandlungstisch ermöglichen." Die wahrscheinlich abschließende Verhandlungsrunde beginnt am Sonntag in Potsdam. Am 17. April soll es ein Ergebnis geben. Der kommunale Arbeitgeberverband VKA hatte den Gewerkschaften vorgeworfen, weniger die Arbeitgeberseite als die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Der Arbeitgeberverband BDA warf den Gewerkschaften eine massive Schädigung der Volkswirtschaft vor. Verdi und dbb, der auch Angestellte vertritt, fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Das sind die geplanten Streiks heute und im Rest der Woche im Überblick - sortiert nach Bundesländern: Bayern : Vor allem der Süden des Freistaats soll betroffen sein. Bestreikt werden Kitas, die bayerischen Wasserstraßen des Bundes, Stadtwerke, Bauhöfe, Stadtreinigungen, Müllabfuhr, Wertstoffhöfe, Abwasserbetriebe der Kommunen, kommunale Verkehrsüberwachungen, Krankenhäuser, Stadtgärtnereien und Verwaltungen.

: Vor allem der Süden des Freistaats soll betroffen sein. Bestreikt werden Kitas, die bayerischen Wasserstraßen des Bundes, Stadtwerke, Bauhöfe, Stadtreinigungen, Müllabfuhr, Wertstoffhöfe, Abwasserbetriebe der Kommunen, kommunale Verkehrsüberwachungen, Krankenhäuser, Stadtgärtnereien und Verwaltungen. Baden-Württemberg : Warnstreiks soll es heute in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Mittelbaden-Nordschwarzwald, Südbaden und Schwarzwald-Bodensee geben. Bis Donnerstag sind weitere ganztägige Arbeitsniederlegungen im Land geplant.

: Warnstreiks soll es heute in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Mittelbaden-Nordschwarzwald, Südbaden und Schwarzwald-Bodensee geben. Bis Donnerstag sind weitere ganztägige Arbeitsniederlegungen im Land geplant. Hessen : Bis Freitag sind jeweils eintägige Warnstreiks in unterschiedlichen Region geplant. Heute wird in Nordhessen der gesamte öffentliche Dienst bestreikt.

: Bis Freitag sind jeweils eintägige Warnstreiks in unterschiedlichen Region geplant. Heute wird in Nordhessen der gesamte öffentliche Dienst bestreikt. Rheinland-Pfalz und Saarland : An verschiedenen Tagen werden die Verwaltungen, Kitas, öffentlichen Krankenhäuser, aber auch Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Stadtwerke oder der öffentliche Personennahverkehr bestreikt.

und : An verschiedenen Tagen werden die Verwaltungen, Kitas, öffentlichen Krankenhäuser, aber auch Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Stadtwerke oder der öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Nordrhein-Westfalen : Betroffen sein sollen alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, unter anderem Nahverkehr, Müllabfuhr, Stadtverwaltungen, Jobcenter, Kitas, Krankenhäuser, Flughäfen.

: Betroffen sein sollen alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, unter anderem Nahverkehr, Müllabfuhr, Stadtverwaltungen, Jobcenter, Kitas, Krankenhäuser, Flughäfen. Niedersachsen/Bremen : In verschiedenen Städten wird die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt ist für Donnerstag geplant, mit einem ganztägigen Warnstreik in Hannover und Bremen. In Hannover sollen dann keine Busse und Bahnen fahren, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung und Kitas werden bestreikt.

: In verschiedenen Städten wird die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt ist für Donnerstag geplant, mit einem ganztägigen Warnstreik in Hannover und Bremen. In Hannover sollen dann keine Busse und Bahnen fahren, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung und Kitas werden bestreikt. Sachsen : Heute sind die Arbeitnehmer in ganz Sachsen zu Warnstreiks aufgerufen, darunter auch Beschäftigte im Kommunal- und Bundesdienst in Dresden und Freital - etwa in Kitas.

: Heute sind die Arbeitnehmer in ganz Sachsen zu Warnstreiks aufgerufen, darunter auch Beschäftigte im Kommunal- und Bundesdienst in Dresden und Freital - etwa in Kitas. Thüringen : Heute sind alle Beschäftigten im Kommunal- und Bundesdienst in Thüringen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

: Heute sind alle Beschäftigten im Kommunal- und Bundesdienst in Thüringen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Berlin und Brandenburg: Heute sind unter anderem zu Warnstreiks aufgerufen die Stadtverwaltungen Schwedt, Eberswalde und Prenzlau. Mitarbeiter unter anderem von Bundesverwaltungen und von der Charité sind zu einer Kundgebung aufgerufen. An den Folgetagen sollen weitere Städte Brandenburgs betroffen sein.

Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in der Bundesrepublik ist 2017 zum elften Mal in Folge leicht gesunken. Nach der Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende des vergangenen Jahres 97.791 Mitglieder registriert - nach 98.594 in 2016. Die Statistik bildet aber bei weitem nicht die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Juden ab, weil sich nicht jeder Jude bei einer Gemeinde registriert. Foto: dpa Für den Rückgang hauptsächlich verantwortlich ist der demografische Wandel: Es gibt nach der Statistik deutlich mehr Todesfälle (1505), als dass durch Geburten (251) neue Mitglieder in die jüdischen Gemeinden kommen. Nach wie vor ist Deutschland für Juden aber ein Einwanderungsland: 760 neue Gemeindemitglieder kamen im vergangenen Jahr aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die höchste Zahl seit neun Jahren. 328 kamen aus dem übrigen Ausland. Im Gegenzug wanderten 155 Juden aus Deutschland aus.



Am mitgliederstärksten sind die jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (22.734), Berlin (9526), Bayern (8705), Baden-Württemberg (8120) und Niedersachsen (7888).

7 Uhr, ein schneller Überblick über die Nachrichtenlage: Die gestrige FBI-Durchsuchung bei Trumps Anwalt sorgt für ziemlichen Wirbel in den USA.

sorgt für ziemlichen Wirbel in den USA. Beim Unfall eines Ausflugsbusses in Malta sind zwei Touristen getötet und zahlreiche verletzt worden, darunter auch eine 31-jährige Deutsche.

sind zwei Touristen getötet und zahlreiche verletzt worden, darunter auch eine 31-jährige Deutsche. Der Einsatz der US-Nationalgarde an der mexikanischen Grenze hate begonnen.

Bei dieser Meldung weiß ich wirklich nicht, ob das ein verspäteter Aprilscherz sein soll: Ein Schuldistrikt in Pennsylvania hat die Forderung von Donald Trump, die Lehrer zu bewaffnen, umgesetzt - aber auf eine, nun ja, sehr eigentümliche Art. In den Klassen liegen jetzt nämlich große Steine, mit denen sich Schüler und Lehrer gegen mögliche Amokläufer wehren sollen. Dazu die Begründung, dass das Werfen dieser Steine effektiver sei als das Werfen von Stiften und Büchern... District arms teachers with rocks in case of school shooter Every classroom in the district about 90 miles northwest of Philadelphia has a 5-gallon bucket of river stones.

Spekatukäre Verfolgungsjagd im Rheinland: Riskante Manöver auf der Autobahn, beschädigte Polizeiautos - fast wie im Kino hat sich ein Mann über 100 Kilometer hinweg eine wüste Jagd mit der Polizei geliefert. Zunächst war er der Zollfahndung gestern Abend bei Köln wegen falscher Kennzeichen aufgefallen, wie das Polizeipräsidium in Trier heute Morgen mitteilte. Es folgte eine Verfolgungsjagd über die A61 bis Koblenz, wo der Mann auf die A48 und später noch auf die A1 wechselte. Dort wurde er schließlich gestoppt und festgenommen. Fünf Polizeiautos seien bei der Verfolgung "teils erheblich" beschädigt worden. Der Mann habe sie teils mit seinem Auto gerammt, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.