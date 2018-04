+++ Der Morgen live +++ Hamburger Köhlbrandbrücke vor dem Abriss

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Einen Blick in die Zukunft verspricht die Hamburger Hafenbehörde HPA für heute: Sie will sich zur Zukunft der Köhlbrandbrücke äußern. Das 1974 errichtete Wahrzeichen der Stadt muss abgerissen werden, weil die Brücke für die größten Schiffe der Welt zu niedrig ist und damit den Zugang zum modernsten Hamburger Containerterminal Altenwerder blockiert. Die HPA wollte mit einer Konzeptstudie klären, ob eine neue Brücke oder ein Tunnel als Ersatz für die alte Köhlbrandbrücke geeigneter ist. Ein erstes Zwischenergebnis zeigt nach Angaben der Hafenbehörde, dass beide Lösungen technisch machbar wären. Die neue Querung soll ungefähr ab 2030 zur Verfügung stehen. Foto: dpa Die Köhlbrandbrücke überspannt den Köhlbrand, einen Seitenarm der Süderelbe, und ist eine der wichtigsten Verkehrsadern im Hafen für den An- und Abtransport der Container. Andere wichtige Brücken im Hafen sind bereits ersetzt worden oder sind im Bau. Die neue Rethe-Klappbrücke ist seit Ende vergangenen Jahres in Betrieb, die alte Rethe-Hubbrücke steht vor dem Abriss. Die Kattwyk-Brücke erhält zurzeit eine Ergänzung für die Hafenbahn. Die Züge nutzten bislang die Straßenbrücke mit.

Das war schon ein Ereignis, dieser Auftritt von Marc Zuckerberg gestern vor dem US-Senat. Er gab sich reuig und lieferte eine gute Show ab, sind sich die meisten Beobachter einig. Ein paar Reaktionen aus dem Netz:

Das Nachrichten-Update um 7 Uhr: Facebook-Chef Marc Zuckerberg schlägt sich vor dem US-Senat erstaunlich gut.

schlägt sich vor dem US-Senat erstaunlich gut. Bei einem Gefängnisausbruch sind in Brasilien mindestens 21 Menschen gestorben.

sind in Brasilien mindestens 21 Menschen gestorben. Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub wird seit Samstag vermisst.

Zwischenruf eines Friedensnobelpreisträgers: Michail Gorbatschow nimmt sich die Präsidenten Russlands und der USA zur Brust.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will bis 2026 fast eine Milliarde Menschen in Afrika gegen Gelbfieber impfen. Dann werde es auf dem Kontinent keine Gelbfieber-Epidemien mehr geben, sagte der Leiter der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In 27 afrikanischen Ländern sollen die Menschen mit Hilfe des UN-Kinderhilfswerks und mehr als 50 weiteren Organisationen geimpft werden. Fast die Hälfte davon werden Kinder unter 15 Jahren sein, wie Unicefs Leiter für Gesundheit, Stefan Peterson, sagte. Jüngst hat sich Gelbfieber der WHO zufolge wieder zu einer "ernsthaften globalen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit" entwickelt.

Ein Staat, der Härte zeigt: Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist im vergangenen Jahr leicht auf knapp 953.000 gestiegen. Das waren rund 13.700 mehr als im Vorjahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt. Die Sanktionsquote - also das Verhältnis von verhängten Sanktionen zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - lag unverändert bei 3,1 Prozent. "Die allermeisten Leistungsberechtigten halten sich an die gesetzlichen Spielregeln. Nur ein ganz geringer Teil wird überhaupt sanktioniert", sagte dazu BA-Chef Detlef Scheele. Mit 77 Prozent entfällt ein Großteil der Sanktionen auf Meldeversäumnisse - wenn also beispielsweise jemand einen Termin beim Jobcenter ohne Angaben eines wichtigen Grundes nicht wahrnimmt. Foto: dpa Menschen unter 25 Jahren sind von den Sanktionen besonders stark betroffen. Das Gesetz sieht bei Jugendlichen bereits beim ersten Verstoß, der über ein Meldeversäumnis hinausgeht, eine hundertprozentige Sanktion der Regelleistung vor. "Die Sanktionierung auf Null finde ich nicht vernünftig", sagte Scheele. Denn nach so harten Sanktionen brechen einige Jugendliche den Kontakt zum Jobcenter ganz ab.



Scheele wünscht sich zudem, dass es keine Sanktionierung bei den Kosten der Unterkunft gibt. Wenn Jugendliche sich innerhalb eines Jahres einen weiteren Verstoß leisten, kann ihnen auch die Miete gekürzt werden. "Drohende Wohnungslosigkeit hilft uns bei der Vermittlung und auch sonst nicht weiter", sagte Scheele.

Dramatische Nachrichten aus Indonesien: Mindestens 82 Menschen sind auf der Insel Java durch selbstgebrannten Billigschnaps ums Leben gekommen. Die Opfer starben in der Provinz Westjava und in der Hauptstadt Jakarta, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 80 weitere Menschen seien mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Behörden von Bandung, der Provinzhauptstadt Westjavas, hatten zuvor einen Gesundheitsnotstand ausgerufen.



In Indonesien - mit mehr als 220 Millionen Muslimen das weltweit bevölkerungsreichste muslimische Land - sind Bier, Wein und Schnaps verhältnismäßig teuer. Deshalb kaufen viele Menschen Alkohol aus Schwarzbrennereien. Häufig wird dabei Methanol verwendet, das hoch giftig wirken kann. Immer wieder kommt es auch zu Todesfällen.

Was Juristen bezweifeln, sieht das Weiße Haus ganz anders: Trump glaubt, er habe die rechtlichen Kompetenzen, den Sonderermittler Mueller rauszuschmeißen. Da bahnt sich etwas an.

Der Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York. Das teilte das Museum mit. Hollein soll seine neue Funktion im Sommer übernehmen. Der 48-Jährige ist derzeit Direktor der Fine Arts Museums in San Francisco. Seine Karriere hatte er 1995 am New Yorker Guggenheim Museum begonnen, wo er bis zum Jahr 2000 blieb. Zwischen 2006 und 2016 leitete Hollein die Schirn-Kunsthalle, das Liebieghaus sowie das Städel-Museum in Frankfurt am Main. Hollein folgt dem bisherigen Direktor des "Met" in New York, Thomas Campbell, nach. Dieser hatte im Februar 2017 seinen Rückzug angekündigt.

Sorry, you're not welcome: Die britische Premierministerin May und US-Präsident Trump sind nicht zur Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle eingeladen. Es sei entschieden worden, dass für die Hochzeit "keine offizielle Liste politischer Führungspersönlichkeiten - sowohl britischer als auch internationaler" - erforderlich sei, sagte ein Sprecher des Kensington-Palastes der Nachrichtenagentur AFP. An der Hochzeit von Harrys Bruder William im Jahr 2011 hatte der damalige Premierminister Cameron teilgenommen. Williams Eheschließung war allerdings politisch bedeutender, weil der ältere Sohn von Prinz Charles auf Platz zwei in der britischen Thronfolge steht. Sein jüngerer Bruder Harry ist auf Rang fünf. Foto: Getty Images

Das, finde ich, ist wirklich eine gute Nachricht: Sudans Präsident Omar al-Baschir hat die Freilassung aller politischen Gefangenen im Land angeordnet. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Suna meldet, erließ der Staatschef ein entsprechendes Dekret. Wie viele Menschen betroffen sind, ist unklar. Die Maßnahme betrifft vor allem Aktivisten, die bei Demonstrationen gegen Preissteigerungen im Januar festgenommen worden waren. In mehreren sudanesischen Städten hatte es wütende Proteste gegeben, nachdem vor allem die Preise für Brot gestiegen waren. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Teilnehmer vor. Hunderte Oppositionelle, Menschenrechtsaktivisten und Demonstranten wurden festgenommen.

Heute fangen wir direkt mal mit einem Geburtstagsgruß an: Der geht in die Niederlande an Pierre Kartner. Kennen Sie nicht? Ich glaube doch: Der Sänger und Komponist ist unter seinem Künstlernamen "Vader Abraham" auch Ihnen ein Begriff. Aber nein, das "Lied der Schlümpfe" gibt's jetzt nicht - stattdessen ein wirklich schönes, gefühlvolles Lied, das meine kölsche Seele anspricht: "Dat Kleine Café Aan De Haven" (und entschuldigen Sie die Siebzigerjahre-Optik).