Erinnern Sie sich noch an den, den ein Sicherheitsmann vor rund einem Jahr in Chiacgo um Platz für die Crew zu machen ? Der Fluggast verlor zwei, der Sicherheitsmann verlor seinen- und hat nun die Stadt Chicago

Esstark am Gletscher desin der Schweiz. Deshalb kann die Suche nach dem vorerst doch nicht weitergehen . Die Rettungskräfte könnten nicht wie geplant ausrücken, sagte der Rettungschef von Zermatt, Anjan Truffer, am Morgen.

Die einzelnen Marken des Konzerns wie VW, Audi, Seat und Skoda sollen nach Informationen des SPIEGEL in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. So soll die Arbeit in dem großen Konzern effizienter werden.

Was bringt der Tag? Zum Beispiel das hier:

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden wohl den Nahverkehr in mehreren Städten in Niedersachsen und im Großraum Stuttgart weitgehend zum Erliegen bringen. In Hannover, Braunschweig und Wolfsburg sollen Busse und Bahnen stillstehen. In diesen Städten sowie in Peine, Salzgitter und Einbeck sollen auch die meisten Kitas geschlossen bleiben.

Mit Sirenengeheul in Israel und dem "Marsch der Lebenden" in Auschwitz wird an die sechs Millionen Opfer der Schoah erinnert. Rund 12.000 junge Juden aus Israel und aller Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager.

Angesichts anhaltender Streiks und Proteste in Frankreich stellt Präsident Emmanuel Macron sich einem großen Fernseh-Interview. Auch die Syrien-Krise dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Neben reichlich Show und Musik geht es bei der Echo-Verleihung am Abend in Berlin auch um Fragen der künstlerischen Freiheit. Trotz Kritik an einem ihrer Texte und Antisemitismusvorwürfen bleiben die Rapper Kollegah und Farid Bang für die Verleihung nominiert.

Er soll in seinem Garten eine Selbstschussanlage errichtet haben, nun muss sich ein 64-Jähriger in Saarbrücken vor Gericht verantworten. Ein Mann hatte laut Anklage das Gelände im Mai 2017 betreten und einen Schuss in die Kniekehle abbekommen.