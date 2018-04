+++ Der Morgen live +++ Ex-FBI-Boss Comey vergleicht Trump mit Mafia-Boss

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der Erfolg spanischsprachiger Musik in den Charts ist nach Ansicht von Latino-Star Luis Fonsi auf die Kultur zurückzuführen. "Wir sind Latinos. Wir lieben es, zu tanzen. Selbst wenn wir reden, tanzen wir dabei. Wir haben diesen Rhythmus im Blut", sagte Fonsi am Rande der Echo-Verleihung in Berlin.



Der Musiker aus Puerto Rico hatte im vergangenen Jahr mit "Despacito" einen weltweiten Hit und landete im Duett mit Demi Lovato ("Échame la culpa") einen weiteren Top-10-Hit in Deutschland. Bei der Echo-Verleihung wurde er als bester internationaler Newcomer ausgezeichnet.

Foto: dpa Die ersten Landwirte haben mit der Ernte des Freilandspargels in Niedersachsen begonnen. Und mit dem für die nächste Woche erwarteten sonnig-warmen Wetter werde die Ernte des Edelgemüses richtig anlaufen, sagte der Chef der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. "Ende nächster Woche wird es bundesweit Spargel geben."



Noch müssen die Verbraucher aber mit relativ hohen Preisen rechnen, sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn. Eine belastbare bundesweite Statistik über die Verbraucherpreise gebe es zwar noch nicht, aber der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerproduzenten habe einen Durchschnittspreis bei der Direktvermarktung von 16,50 Euro pro Kilogramm gemeldet.

Foto: AFP Der Boxenunfall von Ferrari beim Rennen in Bahrain soll genauer untersucht werden. Im Fokus dabei die Schlagschrauber, mit denen die Radmuttern gelöst und festgezogen werden. Das kündigte Rennleiter Charlie Whiting auf der Homepage der Formel 1 an. Die Ampel an der Box hatte Kimi Räikkönen schon grün anzeigt, obwohl der linke hintere Reifen nicht abgezogen und der neue nicht aufgezogen war. Dem Anschein nach sendete der Schlagschrauber zu früh das Signal zur Weiterfahrt. Räikkönen fuhr los und verletzte den Mechaniker Francesco Cigarini. Dieser erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch. In Melbourne waren die Haas-Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean kurz nach ihren Boxenstopps wegen zu lockerer Räder ausgeschieden. Das US-Team Haas hat eine Motorenpartnerschaft mit Ferrari. Die Vorfälle sehen "immer weniger wie Zufälle aus", meinte Whiting.

Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze sind technische Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen noch nicht vom Tisch. "Wer in den am stärksten belasteten Städten wirklich Fahrverbote vermeiden will, darf sich der Debatte über Nachrüstungen nicht verweigern", sagte Schulze der "Passauer Neuen Presse". Damit ging sie auf Konfrontationskurs zu Verkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Minister hatte zuvor ein Ende der Diskussion gefordert und erklärt, die Stickoxid-Grenzwerte seien auch ohne Hardware-Nachrüstungen einzuhalten.

Auch bei der zweiten Runde der Regierungsgespräche in Italien ist mehr als ein Monat nach der Wahl keine Einigung der Parteien in Sicht. Problem ist dabei vor allem Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Die Fünf-Sterne-Bewegung bekräftigte gestern ihren Anspruch, mit der Mitte-Rechts-Allianz von Lega und Forza Italia nur dann ein Bündnis einzugehen, wenn Berlusconi nicht Teil davon sei. Dagegen ist allerdings der Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini, und Berlusconis Forza.

Foto: dpa Eine eingewanderte Krabbenart verändert einer Studie zufolge die Lebenswelt in der Ostsee. Forscher aus Estland berichten, dass die Zuiderzeekrabbe die Artenvielfalt in der südestnischen Bucht von Pärnu dramatisch beeinflusst. Insbesondere gebe es inzwischen deutlich weniger heimische Muscheln und Schnecken, von denen die Krabben sich ernähren. Dies habe wiederum die Nährstoffkonzentrationen steigen lassen und so das Wachstum von Phytoplankton begünstigt, schreibt das Team im Fachblatt "Scientific Reports". Die Zuiderzeekrabbe (Rhithropanopeus harrisii) war ursprünglich an der nordamerikanischen Atlantikküste heimisch und breitete sich mit dem Schiffsverkehr aus. 1874 wurde sie in den Niederlanden gesichtet, in den 1930er Jahren tauchte sie in der Ostsee auf, 2011 dann in der Bucht von Pärnu. Dort beobachtete das Forscherteam um Jonna Kotta von der Universität Tartu die weitere Entwicklung.

Foto: AP Die USA haben den mexikanischen Drogenboss Rafael Caro Quintero auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI gesetzt und zugleich eine Belohnung von 20 Millionen Dollar für dessen Ergreifung ausgeschrieben. Nach dem Bericht der "Washington Post" soll Caro Quintero unter anderem für die Ermordung eines Agenten der US-Drogenbehörde DEA verantwortlich sein, für die er in Mexiko zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. Später jedoch sei er auf Anweisung eines Richters auf freien Fuß gesetzt worden und untergetaucht. Der gestern in New York veröffentlichten Anklage zufolge leitet Caro Quintero einen Zweig des Sinaloa-Kartells, die als stärkste Drogenhandel-Organisation in der Region gilt. In Mexiko gilt der 65-Jährige, der sich nach eigenen Angaben aus dem Geschäft zurückgezogen hat, als "Pate" des Drogenhandels.

Foto: dpa Das warme Wetter in der kommenden Woche weckt bei dem einen oder anderen Hartgesottenen die Lust auf einen Ausflug zum Badesee. Kann man machen. Macht aber wenig Spaß, wenn man die Zahlen zum Zustand der Gewässer ansieht: Danach ist nur jeder vierte See in Deutschland in einem ökologisch guten Zustand - in den meisten ist die Wasserqualität sogar bedenklich. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke hervor, über die die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Den Seen in Deutschland gehe es schlecht, erklärte Lemke. "Fische und Pflanzen, die hier typischerweise vorkommen, finden in diesen Seen keinen Lebensraum mehr." Diese Gewässer würden unter der Vergüllung durch die Landwirtschaft leiden. "Der hohe Nährstoffgehalt lässt Algen übermäßig wachsen und die Seen somit veröden und verlanden."

Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat die Konfrontation der Großmächte USA und Russland im Nahen Osten als "besorgniserregend" bezeichnet. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen", sagte Kauder der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die EU müsse sich in der Weltpolitik mehr engagieren. Sie sei derzeit "viel zu wenig präsent", beklagte der CDU-Politiker.



Foto: dpa Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen findet vorerst ihren Abschluss - ab Sonntag wird weiterverhandelt. Heute will Ver.di allerdings noch einmal ein bisschen Druck in den Kessel pumpen, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen. Schwerpunkte sind Hessen und Sachsen. In Frankfurt am Main sind die Fahrer von U- und Straßenbahnen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind auch die Müllabfuhr, Kitas und Krankenhäuser. Warnstreiks im Nahverkehr soll es auch in Mainz (Rheinland-Pfalz) und in Bochum (Nordrhein-Westfalen) geben.

Noch wird weltweit heftig über mögliche Handelsschranken diskutiert. Und auch, wenn US-Präsident Donald Trumps auf internationalem Parkett agiert wie die Axt im Walde, so muss man doch konzedieren, dass er in dem einen oder anderen Punkt Recht hat. Dazu gehört auch seine öffentliche Klage über das Ungleichgewicht im Handel. Einen Beleg dafür liefern unter anderem die Zahlen der chinesischen Zollverwaltung. Danach wuchs das Handelsdefizit der USA im ersten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um weitere rund 19,4 Prozent auf 58,2 Milliarden US-Dollar. Die Vereinigten Staaten führen damit erneut viel mehr Waren aus China ein, als sie dorthin exportieren.



US-Präsident Donald Trump will erreichen, dass die Handelsbilanz ausgeglichener ausfällt und hat deshalb Strafzölle im Umfang von bis zu 150 Milliarden Dollar gegen die Volksrepublik angekündigt. China kündigte die Umsetzung von Vergeltungszöllen an, sollte Washington seine Drohungen wahr machen.

Foto: Reuters Beginnen wir wieder einmal in den USA: Dort hat sich der vor knapp einem Jahr geschasste FBI-Chef James Comey spektakulär zu Wort gemeldet. Mit einem Buch über - Sie ahnen es schon - US-Präsident Donald Trump. Titel: "A higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (es soll am Dienstag in den Handel kommen). Darin äußert er sich nicht wirklich schmeichelhaft über seinen ehemaligen Boss. Trump fordere absolute Loyalität, sehe die ganze Welt gegen sich und lüge in jeder Hinsicht. Trump lebe in einem "Kokon einer alternativen Realität", in den er die Menschen in seinem Umfeld hineinziehen wolle, zitierte die "Washington Post" aus dem Buch. Treffen mit Trump hätten ihn an seine "frühere Karriere als Strafverfolger gegen die Mafia" erinnert