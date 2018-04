+++ Der Morgen live +++ Weltkriegsbombe am Berliner Hauptbahnhof entdeckt

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Drohendes Verkehrschaos in Berlin und Umland: Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Freitag in Berlin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofes entdeckt. Ob der Bahnhof evakuiert werden muss, ist noch unklar. Laut der "Berliner Zeitung" dürfte es aber Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr geben. Unter Umständen könne auch die Evakuierung des Charité-Geländes mit 13.000 Beschäftigten und tausenden Patienten drohen. Auch der Flugverkehr in Berlin-Tegel könnte betroffen sein, schreibt der Berliner "Tagesspiegel". Im April 2013 kam es Nahe des Hauptbahnhofs schon einmal zur großräumigen Evakuierung wegen der Entschärfung einer 100 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals mussten ebenfalls Flüge und Eisenbahnen umgeleitet werden. Foto: DAPD

Das steht heute im politischen Berlin auf der Agenda: Der Bundestag will heute über die aktuellen Entwicklungen im Syrien-Konflikt diskutieren. Die Streitkräfte der USA, Frankreichs und Großbritanniens hatten in der Nacht zu Samstag Ziele in Syrien bombardiert. Die Angriffe richteten sich gegen Einrichtungen zur Chemiewaffen-Produktion. Sie reagierten damit auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in der Stadt Duma, für den syrische Regierungstruppen verantwortlich gemacht werden. Die Bundesregierung unterstützte das Vorgehen der drei Staaten. Russland als Verbündeter der syrischen Regierung kritisiert das militärische Eingreifen scharf.

Nach der Notlandung eines Passagierflugzeuges in den USA ist ein Mensch gestorben. Die in New York gestartete Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines habe Triebwerksprobleme gehabt, teilte die Nationale Behörde für Transportsicherheit mit. Sie habe daher in Philadelphia notlanden müssen. Dabei ist eine Frau ist erst von Teilen einer zerstörten Turbine getroffen und dann fast aus dem Fenster gerissen worden. Ob es sich dabei um die zuvor verletzte Frau handelt, wurde aber nicht bestätigt. Laut Feuerwehr erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen. Nach Angaben von Southwest Airlines befanden sich 143 Passagiere und 5 Crewmitglieder an Bord.

In Deutschland wird die rechtsextreme Musikszene wieder lauter. Nachdem die Zahl der rechten Konzerte in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen war, gab es 2017 erstmals wieder einen Anstieg. In diesem Jahr wurden bundesweit 289 Konzerte, Liederabende und andere Veranstaltungen mit Musik gezählt, 66 mehr als 2016. Die Zahlen hat der Linke-Politiker André Hahn im Bundestag erfragt. Die meisten Auftritte gab es demnach in Thüringen und Sachsen. An diesem Wochenende wehrt sich die ostsächsische Stadt Ostritz mit einem Friedensfest gegen ein rechtes Festival, bei dem bis zu 1000 Rechtsextreme erwartet werden.