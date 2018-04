+++ Der Morgen live +++ Berlin macht sich bereit für Bombenentschärfung - Hauptbahnhof wird abgeriegelt

Ab 10 Uhr steht in Berlin mitten in der Innenstadt, gegenüber vom Kanzleramt, die Zeit still. Dann machen sich Sprengmeister daran, eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg zu entschärfen. Zehntausende müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Live-News.