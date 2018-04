+++ Der Morgen live +++ Smallville-Star vorerst auf freiem Fuß

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die US-Schauspielerin Allison Mack, bekannt aus der US-Fernsehserie "Smallville", ist im Prozess wegen angeblichen Menschenhandels auf Kaution freigelassen worden. Der 35-Jährigen wird vorgeworfen, Frauen für eine Sexsekte rekrutiert zu haben, die als angebliche Selbsthilfegruppe namens Nxivm (ausgesprochen Nexium) getarnt wurde. Die Frauen seien zum Sex mit dem Anführer der Gruppe gezwungen worden. Zudem seien die Opfer sowohl sexuell als auch durch ihre Arbeit ausgebeutet worden. Mack soll ein ranghohes Sektenmitglied sein Die Schauspielerin musste eine Kaution von 5 Millionen Dollar zahlen und steht nun unter Hausarrest in Kalifornien. Sie wird dort im Hause ihrer Eltern bis zum Prozessbeginn bleiben. Anführer der Sekte ist den Angaben zufolge Keith Raniere. Viele Mitglieder der ansonsten nur aus Frauen bestehenden Organisation hätten ein Brandzeichen mit seinen Initialen getragen. Sitz der Sekte sei die Hauptstadt des US-Bundesstaates New York, Albany. Raniere wurde im März unter dem Vorwurf des Sexhandels in Mexiko festgenommen. Die Kurse kosteten mehrere tausend Dollar - und die Teilnehmerinnen wurden dazu ermutigt, für Zusatzkurse zu zahlen und andere Mitglieder zu werben, um innerhalb der Organisation aufzusteigen. Foto: Shutterstock

Freuen Sie sich auch schon so sehr auf die beginnende Spargel-Saison wie ich? Einen kleinen Dämpfer für die Vorfreude gibt es aber leider, denn Spargel ist zu Beginn der diesjährigen Saison deutlich teurer als vor einem Jahr. Der Preis lag nach Erhebungen der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in den vergangenen Tagen bei 9,97 Euro pro Kilo deutschen Spargels, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit müssen Verbraucher derzeit rund 40 Prozent mehr zahlen als vor einem Jahr. Zur gleichen Zeit kostete das Gemüse damals im Schnitt 7,11 pro Kilo. Foto: DPA Im vergangenen Jahr hatte die Spargelsaison allerdings außergewöhnlich früh begonnen. Zu Saisonbeginn ist das Gemüse in der Regel besonders teuer und wird dann mit zunehmendem Angebot und sinkender Nachfrage immer günstiger. 2017 war der Preis gegen Ende April deshalb wegen des frühen Saisonbeginns schon stärker gefallen. Bundesweit haben im vergangenen Jahr rund 1800 Betrieben Spargel auf etwa 23 000 Hektar Fläche angebaut. Die wichtigste Spargelregion ist Niedersachsen vor Nordrhein-Westfalen.

In Indonesien sind mindestens zehn Menschen bei einem Brand an einem illegalen Ölbohrloch ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Banda Aceh im Westen des Landes. Durch eine Öllache sei ein Großbrand ausgelöst worden, der mindestens drei Häuser erfasst habe. Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden und war am Vormittag (Ortszeit) noch immer nicht unter Kontrolle.

Das Bundeskabinett berät heute Morgen über die Anhebung der Renten im Juli: Die Altersbezüge der über 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen um mehr als drei Prozent. In Westdeutschland beträgt das Plus 3,22 Prozent, in den neuen Ländern 3,37 Prozent. Der aktuelle Rentenwert Ost steigt damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent. Ein einheitliches Rentenrecht für ganz Deutschland soll es 2025 geben.

100.000 Handwerker fehlen einer Studie des Öko-Instituts zufolge, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Hier geht es vor allem um die energetische Sanierung von Häusern. Pro Jahr müssten zwei Prozent der Gebäude besser isoliert und klimafreundlicher werden, heißt es in der Studie. Dafür brauche es rund 50 Prozent mehr handwerkliche Fachkräfte für Arbeiten an Fenstern und Außenwänden sowie in der Heizungs- und Anlagentechnik. Die Studie empfiehlt der Politik, stärker um Nachwuchs im Ausbauhandwerk zu werben und langfristige Planungssicherheit für Unternehmen dieser Branche zu schaffen. "Kurzfristige Förderprogramme oder andauernde politische Diskussionen über die Einführung von Instrumenten sind kontraproduktiv", mahnen sie. Die Energiewende im Gebäudebereich ist ein wichtiger Baustein der deutschen Klimaschutz-Anstrengungen. Die Bundesregierung will bis 2050 einen "nahezu klimaneutralen" Gebäudebestand. Gebäude, insbesondere Heizungen, Warmwasser und Klimaanlagen, machten 2015 gut ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus.