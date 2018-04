+++ Der Morgen live +++ Stormy-Daniels-Affäre: Trumps Anwalt verweigert Aussage

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY Beginnen will ich mit der Liebeserklärung des Tages. Die hat US-Rapper Kanye West abgegeben - aber nicht in Richtung seiner Frau Kim Kardashian. In einer Twitter-Botschaft nannte er vielmehr US-Präsident Donald Trump seinen Bruder, den er liebe. "Man muss nicht mit Trump einverstanden sein, aber der Mob bringt mich nicht dazu, ihn nicht zu lieben", schrieb der Musiker. "Wir sind beide Drachenenergie. Er ist mein Bruder. Ich liebe jeden. Ich stimme nicht allem zu, was jemand macht. Das ist es, was uns zu Individuen macht. Und wir haben das Recht auf unabhängige Gedanken." Kim Kardashian versuchte den Tweet noch einzufangen und schrieb, ihre Ansichten würden sich von denen ihres Mannes unterscheiden. Zudem sage West nicht, dass er mit der Politik Trumps einverstanden sei. West drücke seine Meinung aus. Aber da war es schon zu spät: - ebenfalls per Tweet.

REUTERS/Erik De Castro Wegen massiver Probleme mit dem Umweltschutz ist die beliebte philippinische Urlauberinsel Boracay für sechs Monate geschlossen worden. Die Behörden lassen seit dem frühen Morgen keine Touristen mehr an Land. Insgesamt waren etwa 600 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Einhaltung des Besuchsverbots zu kontrollieren. Die Zeit bis November soll genutzt werden, um auf der Insel die schlimmsten Mängel zu beseitigen und aufzuräumen.



Auf Boracay sollen unter anderem viele Hotels, Restaurants und Geschäfte ihr Abwasser samt Fäkalien jahrelang einfach ins Meer geleitet haben. Die Schließung war vom philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte persönlich angeordnet worden. Er bezeichnete Boracay, wo auch viele ausländische Touristen ihre Ferien verbringen, als "Kloake".

Michael Cohen, der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, will in der Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. In einer gestern veröffentlichten Erklärung berief sich Cohen auf den 5. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, nach dem niemand in einer Untersuchung gegen sich selbst aussagen muss.



Die unter ihrem Künstlernamen Stormy Daniels bekannte Stephanie Clifford hat mehrfach bekräftigt, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der Präsident dementiert das. Cohen sagte, er habe kurz vor der Präsidentenwahl 2016 Clifford aus eigener Tasche 130.000 US-Dollar gezahlt. Das Geld soll dazu gedient haben, sie von diesen Äußerungen abzubringen.

Foto: AFP Die französische Justiz hat Ermittlungsverfahren gegen den Milliardär Vincent Bolloré und zwei Manager seines Konzerns eröffnet. Den drei Männern wird unter anderem Bestechung eines ausländischen Staatsbediensteten vorgeworfen.



Hintergrund ist laut Medien die Vergabe von Hafenkonzessionen in Westafrika an Bollorés Firmengruppe. Der Fall schlägt in Frankreich große Wellen, da Bolloré zu den bekanntesten Unternehmern im Land gehört. Der Konzern ist in den Bereichen Transport, Logistik, Energiespeicherung und Kommunikation tätig und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 80.000 Menschen. Nach "Forbes"-Schätzungen beträgt das Vermögen des aus der Bretagne stammenden Vincent Bolloré und seiner Familie rund 7,2 Milliarden US-Dollar.

Im Streit über die Dieselaffäre hat sich Volkswagen mit dem US-Bundesstaat Maryland auf einen Vergleich in Höhe von 33,5 Millionen Dollar geeinigt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, zahlt der Konzern 29 Millionen Dollar. Weitere vier Millionen sind fällig, sollte der Konzern in den kommenden fünf Jahren nicht einen Hafen in dem Bundesstaat für einen Teil seiner Logistik nutzen. Der Generalstaatsanwalt von Maryland, Brian Frosh, erklärte, der Vergleich sende ein klares Signal, dass eine Verletzung von Umwelt- und Gesundheitsgesetzen hart bestraft werde. Ein anderes ist, dass auch US-Bundesstaaten käuflich sind, und es mehr um wirtschaftliche vorteile geht, als um die Gesundheit der Menschen.

Hilfsorganisationen in Syrien drohen wegen der spärlichen Zusagen auf einer Geberkonferenz in Brüssel Einschnitte. Die Spenden für das laufende Jahr summierten sich auf 4,4 Milliarden Dollar, sagte der EU-Kommissionsbeauftragte Christos Stylianides gestern Abend in Brüssel. Als ein Grund wurde angeführt, dass große Spender noch keine festen Zusagen machen könnten, da sie noch in der jeweiligen Haushaltsplanung steckten. Allein die USA stellen üblicherweise eine Milliarde Dollar. Vor einem Jahr kamen auf der Geberkonferenz noch sechs Milliarden US-Dollar für die Nothilfe in Syrien zusammen. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union als Veranstalter hatten das Vorjahresergebnis eigentlich übertreffen wollen. Die Bundesregierung stellte eine Milliarde Euro zusätzlich für dieses und die nächsten Jahre zur Verfügung. Die Summe soll um weitere 300 Millionen Euro erhöht werden, wenn dies mit dem neuen Bundeshaushalt genehmigt wird.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Foto: Reuters

Foto: Reuters Hunderte Gäste, zehntausende Schaulustige und ein Großaufgebot internationaler Medien: Die Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle am 19. Mai ist ein riesiges Ereignis, das umfangreicher Vorbereitungen bedarf. Einige Details vom Ablauf der Feierlichkeiten sind schon bekannt: Harry und Meghan heiraten rund 30 Kilometer westlich von London auf Schloss Windsor, einer Residenz des britischen Königshauses mit einer gut 900-jährigen Geschichte. Die Trauung beginnt um 12.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr MESZ) in der St. George's Chapel in der Schlossanlage. Für seine Hochzeit mit Meghan Markle hat Harry die Erlaubnis seiner Großmutter, der britischen Königin Elizabeth II., eingeholt. Sie muss bei den ersten sechs Vertretern in der Thronfolge eine Eheschließung absegnen. Meghan ließ sich in Vorbereitung auf ihre Hochzeit im März vom Erzbischof von Canterbury taufen und damit in die anglikanische Kirche aufnehmen. Etwa 600 Menschen sind zur Hochzeitsmesse und dem anschließenden Empfang in der St. George's Hall im Schloss Windsor eingeladen, darunter Berichten zufolge auch mehrere Ex-Freundinnen von Prinz Harry. Zum abendlichen Empfang im Frogmore House, einer königlichen Residenz rund einen Kilometer südlich von Schloss Windsor, sind rund 200 Gäste eingeladen. Die Ankunft des frisch vermählten Paares in einer Kutsche dürfen auf dem Gelände von Windsor Castle 2640 weitere Menschen mitverfolgen. Welches Kleid die schon einmal geschiedene Meghan bei der Hochzeit tragen wird, ist ein wohl gehütetes Geheimnis. Na denn . . .

Angesichts des Datenskandals bei Facebook erwägt die Bundesregierung offenbar eine gesetzliche Regulierung. Die Weitergabe von Nutzerdaten ohne wirksame Einwilligung der Betroffenen sei nicht hinnehmbar und müsse Konsequenzen haben, zitierte das "Handelsblatt" aus einer Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium Stephan Mayer auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner. Demokratische Prozesse könnten aber nicht alleine mithilfe des Datenschutzrechts gesichert werden. Daher kämen zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen in Betracht. Rößner forderte, die Bundesregierung müsse endlich ihrer "Schutzpflicht" gegenüber den Bürgern gerecht werden. "Unternehmen alleine nur mit erhobenem Zeigefinger zum Gespräch zu bitten, ist eindeutig zu wenig"

Der Reichstag um 5:20 Uhr