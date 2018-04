+++ Der Morgen live +++ Migranten erreichen Grenze zwischen Mexiko und den USA

Die Unterschiede in Sachen unternehmerische Selbständigkeit sind in den Regionen Deutschlands enorm: Manche Standorte profilieren sich als guter Platz für Existenzgründer, anderswo entstehen dagegen kaum selbst gegründete Firmen. Grund dafür ist der boomende Arbeitsmarkt, den den Gründergeist in Deutschland hemmt. Während sich in Berlin und Hamburg im vergangenen Jahr etwas mehr und insgesamt gesehen mit Abstand die meisten Menschen mit einem eigenen Unternehmen selbstständig machten, ging die Gründungstätigkeit in den meisten Flächenstaaten leicht zurück. Das hat das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn ermittelt. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sah es erneut mau aus.