+++ Der Morgen live +++ Arzt nutzte Hundewelpen für Heroinschmuggel

Foto: dpa Die erst Nachricht kommt aus den USA. Dort muss sich ein Tierarzt vor Gericht verantworten, der es mit seinem Schwur, Tieren zu helfen, nicht so genau nahm. Er hatte jahrelang Hundewelpen als "Kuriere" für den Schmuggel von Heroin benutzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Kolumbianer vor, mit flüssigem Heroin gefüllte Päckchen in die Bäuche der Tiere eingepflanzt zu haben. Nach ihrer Ankunft in den USA ist ihnen den Angaben nach das Rauschgift dann wieder entfernt worden. Laut "New York Times" starben drei Hunde später an den Folgen der Prozedur. Eine Untersuchung vor zwölf Jahren habe diese "Herzlosigkeit" im Drogenschmuggel aufgedeckt, erklärte die US-Antidrogenbehörde DEA. Der 38-Jährige sei nicht nur ein Drogenhändler, sondern habe auch den Schwur von Tierärzten gebrochen, Tierleiden zu verhindern, erklärte der zuständige US-Bundesstaatsanwalt Richard P. Donoghue gestern. Nach seiner Auslieferung aus Spanien am Montag muss er sich nun vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Mindesthaftstrafe von zehn Jahren wegen Drogenschmuggels.



Foto: REUTERS/Philippe Wojazer Nicht jeder hat leutselig den 1. Mai gefeiert. Nicht wenige nutzten den Tag der Arbeit auch wieder, um für ihre politischen Ziele zu kämpfen. Die "revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" in Berlin und Hamburg kamen in diesem Jahr jedoch ohne Krawalle und gewalttätige Ausschreitungen aus. In beiden Städten hatte die Polizei sicherheitshalber mehrere tausend Beamte im Einsatz. In Paris kam es dagegen zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Mehr als tausend vermummte Demonstranten steckten eine McDonald's-Filiale in Brand und zündeten zahlreiche Autos an. Die Polizei nahm fast 300 von ihnen fest. Zuvor hatten zehntausende Menschen friedlich demonstriert.

Foto: dpa Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Kehl in Baden-Württemberg sind unweit der Grenze zu Frankreich vier Menschen ums Leben gekommen. Alle vier Opfer saßen in einem der beiden Autos und starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des zweiten Wagens sei lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher heute Morgen. Eines der Unfallfahrzeuge war aus bisher unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten.

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh findet, dass im Konzern viele Dinge unnötig doppelt und dreifach entwickelt werden. "In dem Konzern mit seinen zwölf Marken müssen wir die Synergien besser heben, sagte er dem "Handelsblatt". Im Blick hat er vor allem die Entwicklungsabteilungen der einzelnen Marken, die parallel an neuen Verbrennermotoren und der Batterietechnologie arbeiten.



Zum Einsparvolumen machte er keine Angaben. In dem Bericht hieß es unter Berufung auf Konzernkreise dazu, durch eine engere Abstimmung der Marken ließen sich Einsparungen im mittleren einstelligen Milliardenbetrag realisieren. Diese Synergien zu heben, habe der Aufsichtsrat dem früheren Vorstandschef Matthias Müller nicht zugetraut.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger stellt heute seinen mit Spannung erwarteten Vorschlag zur künftigen EU-Finanzplanung vor. Der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen (MFR) soll die Ausgaben der EU für den Zeitraum von 2021 bis Ende 2027 verbindlich festlegen. Gleichzeitig werden mit ihm auch die politischen Schwerpunkte der EU für das nächste Jahrzehnt gesetzt.



Bereits in den vergangenen Wochen hatte Oettinger durchblicken lassen, dass er seinen Schwerpunkt eher beim Schutz der EU-Außengrenzen und Forschung und Jugend sieht. Wenn es nach ihm geht, müssen sich Landwirte und strukturschwache Regionen deshalb auf Kürzungen einstellen.



Wegen des Brexits werden im EU-Haushalt nach Berechnungen Oettingers künftig pro Jahr mindestens zwölf Milliarden Euro fehlen. Höhere Beitragszahlungen der verbleibenden EU-Staaten und eine EU-Plastiksteuer sollen die Lücke stopfen.

US-Sonderermittler Robert Mueller soll einem Zeitungsbericht zufolge den Anwälten von Donald Trump damit gedroht haben, den US-Präsidenten zu einer Anhörung vor einer Grand Jury vorzuladen, sollte er eine Befragung durch die Ermittler verweigern. Mueller habe dies bei einem Treffen mit Trumps Anwaltsteam am 5. März gesagt, berichtete die "Washington Post" gestern Abend. Daraufhin habe Trumps Anwalt Jay Sekulow eine Liste mit 49 Fragen zusammengestellt, die dem Präsidenten gestellt werden könnten, berichtete die "Washington Post" weiter. Dabei soll es sich um den Fragenkatalog handeln, welchen die "New York Times" am Montag veröffentlicht hatte. Mueller untersucht die Vorwürfe, dass Moskau über eine versteckte Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 den Kandidaten Trump unterstützte. Er ermittelt zudem zu möglichen illegalen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung und geht dem Verdacht der Justizbehinderung durch Trump nach.

Das US-Finanzministerium hat eine Frist verlängert, in der Investoren ihre Anteile an mehreren russischen Konzernen wegen amerikanischer Sanktionen veräußern müssen. Statt bis Montag bleibe dafür bis zum 6. Juni Zeit, teilte das Ministerium gestern mit. Von den Strafmaßnahmen sind der Aluhersteller Rusal, die Holdinggesellschaft En+ und der Autohersteller GAZ betroffen. An den drei Unternehmen ist der Milliardär Oleg Deripaska beteiligt. Die Regierung in Washington will mit den Sanktionen Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.

Die Finanzminister von Bund und Ländern treffen sich heute in Berlin und beraten über die Neuregelung der Grundsteuer, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April nötig wird. Die Karlsruher Richter hatten das derzeitige Steuermodell für verfassungswidrig erklärt. Bis Ende kommenden Jahres muss ein neues Gesetz verabschiedet sein. Erklärter politischer Wille ist, dass das Steueraufkommen insgesamt weder steigen noch sinken soll.



"Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass einige Gruppen oder Personen mehr bezahlen müssen - andere auch weniger", sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). "Wir müssen aber sehen, dass wir die Unterschiede zum heutigen Stand gering halten." Niedersachsens Landesregierung habe sich noch nicht auf ein Modell für die Neuregelung festgelegt.

Michael Schulte fährt für Deutschland nach Lissabon. Der 28-Jährige, der in Buxtehude bei Hamburg lebt, tritt beim Eurovision-Song-Contest-Finale am 12. Mai mit der Ballade "You Let Me Walk Alone" an, die er für seinen gestorbenen Vater geschrieben hat. Der Singer-Songwriter nimmt die Konkurrenten ernst. "Der Song aus Irland ist mein Lieblingssong. Der ist leider, was die Wettquoten angeht, eher weiter hinten platziert", sagte Schulte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, dass Bulgarien gewinnen wird, die haben sehr gute Chancen."

Auch zu seinem 42. Geburtstag gibt es für den deutschen Astronauten Alexander Gerst keine Pause von seinem straffen Trainingsprogramm. Die Ausbildung im Sternenstädtchen bei Moskau laufe vor seinen kommenden Flug zur Internationalen Raumstation (ISS) normal weiter, sagte ein Sprecher der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. So kurz vor dem Flug sei Gersts Trainingsplan sehr dicht.



Der Geophysiker aus Künzelsau in Baden-Württemberg wird morgen 42 Jahre alt. Im russischen Kosmonautentrainingszentrum bereitet er sich derzeit auf seinen zweiten Flug zur ISS vor. Dort übt er zum Beispiel die Steuerung einer russischen Sojus-Raumkapsel. Auch Belastungsübungen mit einer Zentrifuge stehen auf dem Programm. Am 6. Juni soll er zusammen mit einem Russen und einer Amerikanerin vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zum Außenposten der Menschheit fliegen.

EAMONN M. MCCORMACK / GETTY IMAGES James Bond erhält weibliche Konkurrenz: In dem geplanten Spionage-Thriller „355“ sollen Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Fan Bingbing und Lupita Nyong'o die Hauptrollen übernehmen. Chastain (41, „Molly's Game - Alles auf eine Karte“) gibt auch als Produzentin den Ton an, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichtete.



Es sei ein Privileg, eine so unterschiedliche Gruppe von Frauen vor die Kamera zu holen, um die „knallharte“ Welt von internationaler Spionage zu erkunden, sagte Chastain in einer Mitteilung. Die fünf Frauen spielen Agentinnen aus verschiedenen Ländern, die sich zusammen gegen eine gefährliche Organisation verbünden. Die Regie übernimmt der Produzent und Autor Simon Kinberg, der zuvor Filme wie „Deadpool“, „Logan - The Wolverine“ und zuletzt „Mord im Orient-Express“ produzierte.

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die Vereinten Nationen um eine Überprüfung der geplanten Schließung des nordkoreanischen Atomtestgeländes gebeten. Moon habe die Bitte in einem Telefonat mit Uno-Generalsekretär Antonio Guterres am vergangenen Montag geäußert, sagte gestern ein Uno-Sprecher. Moon war am Freitag zu einem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zusammengekommen. Dabei bekannten sie sich zum Ziel eines dauerhaften und stabilen Friedens und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Kim sagte zu, das nordkoreanische Atomtestgelände Punggye Ri im Mai zu schließen.

Im Streit über strengere Abgas- und Verbrauchsvorschriften für Autos in den USA haben mehrere Bundesstaaten Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump eingereicht. 17 Staaten von Kalifornien über Iowa und Illinois bis nach New York wollen die Umweltbehörde EPA daran hindern, die von Trumps Vorgänger Barack Obama eingeführten Richtlinien zu überarbeiten. Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, warf EPA-Chef Scott Pruitt vor, geltendes Recht zu brechen und die Gesundheit von Kindern aufs Spiel zu setzen. Pruitt und Trump wollten, dass die Menschen mehr Benzin kauften nähmen dabei eine stärkere Verschmutzung der Umwelt in Kauf, sagte Brown. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme zunächst ab und erklärte, die Klage zu prüfen.

