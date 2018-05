+++ Der Morgen live +++ Der Frühsommer kehrt zurück - mit fast 30 Grad

Die Nachricht des morgens: Es wird schön, schön, schön! Bis Mitte kommender Woche sind kaum Niederschläge zu erwarten und die Temperaturen machen wieder einen großen Sprung.

Sie können sich bei herrlichem Sonnenschein am Samstag auf Höchstwerte um 28 Grad am Oberrhein und 20 Grad an der Elbe freuen. Am Sonntag sind sogar Werte nahe der 30-Grad-Marke möglich.

Ob sich die sommerhaften Temperaturen über den Himmelfahrtstag hinaus halten können? Hoffentlich, aber das ist natürlich jetzt noch nicht abzusehen.