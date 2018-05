+++ Der Morgen live +++ Möglicher Friedensschluss zwischen Perry und Swift

Pop-Fehde beendet? US-Sängerin Katy Perry schlägt im Streit mit ihrer Kollegin Taylor Swift versöhnliche Töne an. Wie Swift am Dienstag in einer Instagram-Story zeigte, hat sie von Perry ein Päckchen mit einen Olivenzweig und einem Brief erhalten. "Dies bedeutet mir so viel", sagt Swift in einem kurzen Video.

Perrys Geschenk habe sie in ihrer Künstlergarderobe vorgefunden, gab die Sängerin an. "Thank you Katy", bedankte sich Swift bei Instagram.

Die beiden ehemals befreundeten Popstars sollen bereits seit mehreren Jahren zerstritten sein. Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen, Perry hingegen gab Swift die Schuld an dem Zerwürfnis. Schon im vorigen Jahre hatte Perry öffentlich erklärt, den Streit beilegen zu wollen.