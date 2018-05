+++ Der Morgen live +++ Winterkorn will aussagen - nachdem er die Ermittlungsakten studiert hat

Die erste Meldung befasst sich mit der Persona non Grata Nummer 1 in Deutschland : Martin Winterkorn . Er ehemalige VW-Boss, der regierte als die Betrugssoftware für Dieselmotoren entwickelt wurde wird schon seit Monaten öffentlich und weniger öffentlich gedrängt, mit einer detaillierten Aussage endlich seinen Beitrag zur Aufklärung der Affäre zu leisten. Mache er auch, versprechen seine Anwälte. Aber erst, nachdem sie die vielen Regalmeter Ermittlungsakten studiert haben. (Man will ja nichts zugeben, was die Ermittler nicht ohnehin schon wissen)

Der Reichstag um 5:17 Uhr

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE, heute wieder aus Berlin. Gestern am Vatertag haben Unwetter den Feierlichkeiten in den Stadtparks den Garaus gemacht. Schlecht für die Grillkönige, die ja zumindest in Berlin schon zum festen Parkinventar eines jeden Sonnentages zählen. Die zuständigen Beamten in Stadtverwaltung werden sich klammheimlich freuen - denn so halten sich die Feuerschäden und der Abfallberg in Grenzen. . .