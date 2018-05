+++ Der Morgen live +++ Schattenbilder am Fußballmuseum - wer fährt zur WM?

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Kurz vor Saisonschluss ist eine bemerkenswerte Rekord-Serie von Meister FC Barcelona in der Primera Division gerissen. Die Katalanen unterlagen am gestern Abend in einem spektakulären Spiel mit 4:5 (1:2) bei Außenseiter UD Levante und verpassten es damit, als erste Mannschaft in Spaniens Fußball-Meisterschaft eine ganze Saison ohne Niederlage zu überstehen. Matchwinner für die Gastgeber war der Ghanaer Emmanuel Boateng, der allein drei Treffer erzielte. Enis Bardhi steuerte die beiden weiteren Tore bei.



Bei Barcelona fehlte Superstar Lionel Messi, der sich offenbar schon für die WM in Russland schonen will und daher die Auswärtsreise gar nicht mit antreten musste. Den Titel hatte Barça schon länger sicher.

Foto: AFP Der neue Kandidat für das Amt des katalanischen Präsidenten, Quim Torra, stellt sich heute ab 10:30 Uhr im Parlament von Barcelona der zweiten und entscheidenden Abstimmung. Im ersten Wahlgang hatte Torra am Samstag die nötige absolute Mehrheit der Stimmen verpasst. Es gilt als ziemlich sicher, dass der 55-Jährige bei der zweiten Abstimmung, bei der die einfache Mehrheit reicht, zum Regierungschef gewählt werden wird.



Damit würde Katalonien ein gutes halbes Jahr nach der Absetzung von Separatistenchef Carles Puigdemont erstmals wieder eine Regierung haben. Die Zwangsverwaltung der Region, die die Zentralregierung in Madrid seit dem 28. Oktober 2017 aufrechterhält, würde automatisch aufgehoben werden. Wenn es bis zum 22. Mai keine neue Regierung gibt, müssen die Katalanen ein neues Parlament wählen.

Die USA wollen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Gegenzug zum Verzicht auf Atomwaffen bestimmte Sicherheiten anbieten. "Wir werden Versicherungen bereithalten müssen, um sichergehen zu können", sagte Pompeo gestern in einer Sendung von FoxNews. "Dieser Tauschhandel deutet sich seit 25 Jahren an".



Er habe Kim bei seinem jüngsten Treffen eine solche Versicherung in Aussicht gestellt, sagte Pompeo. "Ich habe ihm gesagt, dass Präsident Trump sehen will, dass das nordkoreanische Regime sein Atomwaffenprogramm stoppt, komplett und vollkommen, und im Austausch dazu sind wir bereit sicherzustellen, dass das nordkoreanische Volk die Möglichkeiten erhält, die es so sehr verdient." Pompeo galt zuvor wie auch der Nationale Sicherheitsberater John Bolton als ein Verfechter der Linie, in Nordkorea einen Machtwechsel anzustreben.

Starkregen und Gewitter haben gestern die Feuerwehren in Hessen und Niedersachsen in Atem gehalten. Doch außer ein paar Sachschaden und einem ausgefallenen Konzert von Otto Waalkes ist wenig passiert - zumindest, wenn man als Vergleich die Folgen der schweren Stürme in Indien betrachtet. Dort sind mehr als 25 Menschen ums Leben gekommen. Im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gab es am Sonntag mindestens 17 Tote, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde auf Twitter mitteilte. Zudem starben vier Kinder im östlichen Bundesstaat Westbengalen, fünf Menschen im südlichen Andhra Pradesh und ein weiterer in der Hauptstadt Neu Delhi. Indische Medien berichteten, die Gesamtzahl der Todesopfer liege bei mehr als 40. Blitzeinschläge und Hauseinstürze waren den Berichten zufolge die häufigsten Ursachen.

Von dem angekündigten Streik bei der belgischen Lufthansa-Tochter Brussels Airlines sollen heute zahlreiche Verbindungen nach Deutschland betroffen sein. Laut einer Online-Übersicht der Fluggesellschaft vom Wochenende starten nur 8 Flüge. Auch der Mittwoch (16. Mai) ist als Streiktag vorgesehen. Zwischen Berlin und Brüssel gibt es zum Wochenbeginn nur je einen Flug in jede Richtung, zwischen Hannover und Brüssel drei. Auch zu vielen weiteren Zielen sollen Verbindungen ausfallen.



Unternehmensangaben zufolge wirkt sich der Streik auf insgesamt mehr als 60.000 Passagiere aus. Betroffene Kunden könnten gratis umbuchen oder ihre Reise stornieren, hieß es. Passagiere, die an ihrem Ziel festsitzen, würden in einem Hotel untergebracht oder könnten mit der Lufthansa oder einer anderen Airline fliegen.

China will gemeinsam mit dem Iran nach einer Lösung im Streit um das von den USA gekündigte Atomabkommen suchen. Man werde eine "objektive, faire und verantwortungsvolle Haltung einnehmen" und "weiter daran arbeiten, das Abkommen aufrechtzuerhalten", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif gestern in Peking.



China betrachte den Iran als einen wichtigen Partner und wolle die Kooperation beider Länder weiter fördern, sagte Wang. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua zitierte Sarif mit den Worten, es sei die Verantwortung und Pflicht aller Parteien, dafür zu sorgen, das dass Atomabkommen auf "wirksame Weise umgesetzt wird". Der Iran sei bereit, eigene Anstrengungen zu unternehmen. Nach seiner Station in Peking wird Sarif als nächstes in Moskau und Brüssel erwartet.

Sänger Michael Schulte freut sich nach seinem gefeierten Auftritt beim Eurovision Song Contest (ESC) vor allem auf sein Bett. Er und sein Team hätten wenig geschlafen und eine anstrengende Zeit hinter sich, sagte er in der vergangenen Nacht nach seiner Ankunft auf dem Hamburger Flughafen. Besonders gefreut habe er sich über die vielen Glückwünsche von Freunden und Bekannten, aber auch von vielen Fremden wie im Flugzeug. "Da merkt man, dass Deutschland wirklich ein ESC-Land ist", sagte er. Sein Motto: "Jetzt schnell nach Buxtehude." Schulte hatte am Samstag in Lissabon mit seiner Ballade "You let me walk alone" den vierten Platz belegt. Er lebt seit Herbst in Buxtehude.

Foto: dpa Die Spannung steigt. Wenige Wochen vor der Fußball-WM in Russland steht die Bekanntgabe des Kaders auf dem Programm. Morgen soll es soweit sein. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird Bundestrainer Jogi Löw die Namen der Spieler bekanntgeben. Das Museum hat sich bereits auf den Tag vorbereitet - mit 26 Schattenrissen auf seiner Glasfassade. Fußballfan rätseln schon, ob sich dahinter die bereits ausgewählten Spieler verbergen. Doch bei genauerem Hinsehen wirken die Bilder dafür zu ähnlich. Zunächst dürfte Löw mehr als 23 Spieler benennen, die ins Trainingslager nach Südtirol reisen, um dort an ihrer WM-Form zu arbeiten. Am 4. Juni, zwei Tage nach dem Testländerspiel in Klagenfurt gegen Österreich, muss er dann seinen Kader auf die Turnierstärke reduzieren.



Der Gesundheitszustand von Kapitän Manuel Neuer nach seinem dritten Mittelfußbruch und langer Rehabilitation sowie von Jérôme Boateng, der eine schwere Muskelverletzung auskuriert, werden Löws Entscheidungen maßgeblich mit beeinflussen. Zuletzt meldeten sich auch die Stammkräfte Mesut Özil (Rückenprobleme) und Mats Hummels (Fußblessur) angeschlagen.

