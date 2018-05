+++ Der Morgen live +++ Kühnert keilt gegen zu "braven" Scholz

Kühnert forderte mehr Lautstärke in Debatten. Die SPD dürfe nicht alles der Union überlassen. " Braves und konzentriertes Arbeiten allein genügt nicht ", sagte er. "Die SPD muss den Spagat schaffen, Sachthemen anzusprechen, diese aber auch lautstark, fordernd und emotional in die Öffentlichkeit zu tragen."

Das klingt nach Zoff in der SPD : Kevin Kühnert, Chef des Parteinachwuchses, wirft Finanzminister Olaf Scholz eine verheerende Vorstellung seines Haushaltsentwurfs im Bundestag vor. " Das war kommunikativ ganz alte Schule . Und leider weit von einer neuen SPD entfernt, weil er die Opposition ohne Not zum politischen Konter eingeladen hat", sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur.

Wo wir gerade bei den Briten sind, können wir auch noch das Fußballthema aufgreifen: Die berüchtigte Yellow Press auf der Insel gibt sich nach über fünf Jahrzehnten voll Pleiten, Pech und Pannen keinen Illusionen mehr hin. Die englischen Fans, schreibt das Boulevardblatt "The Sun", sollten vor ihrer Abreise nach Russland lieber "nicht zu viele Unterhosen" einpacken . Selbst Nationalspieler Kyle Walker sagt: "Wir müssen realistisch sein. Um die WM zu gewinnen, bräuchte es ein Wunder."

Meghan und Harry heiraten - ein Thema für Sie?

Traumhochzeit , Hochzeit des Jahres , Royal Wedding und was weiß ich: Der Druck auf Harry und Meghan vor ihrer Vermählung ist, um das mal vorsichtig zu formulieren, nicht ganz klein. Aber vielleicht doch auch nicht ganz so groß, wie wir Medienmenschen das gerne darstellen - denn: Knapp der Hälfte aller Briten (46 Prozent) ist die Hochzeit schlicht egal , ergab eine Umfrage des Instituts YouGov.

Was war sonst noch los in den vergangenen Stunden ?

Der Freitag ist da - herzlich willkommen zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE, verehrte Leserin und lieber Leser! Und es gibt auch ein bisschen Blutsaugerei: Denn am 18. Mai 1897, vor 121 Jahren also, wurde der Vampirroman "Dracula" von Bram Stoker veröffentlicht.