+++ Der Morgen live +++ Absturzermittler hält Rätsel um MH370 für gelöst

Verschwinden von Flug MH370 im März 2014 gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte - der kanadische Experte Larry Vance glaubt nun, es gelöst zu haben. Der pensionierte Absturzermittler ist überzeugt davon, dass der Pilot der Malaysia-Airlines-Maschine das Flugzeug mit Absicht ins Meer steuerte. Demnach wäre dies ein Selbstmord, bei dem 238 Menschen mit in den Tod gerissen wurden - oder auch 238-facher Mord.



Der 69-Jährige vertritt seine Meinung in einem Buch, das an diesem Mittwoch in den USA erscheint: "MH370-Mystery Solved" ("MH370-Rätsel gelöst"). Die These vom erweiterten Suizid des Piloten gehört seit dem Verschwinden der Maschine kurz nach dem Start in Kuala Lumpur zu den beliebtesten Theorien. Auch Vance äußerte sich schon so. Bestärkt sieht er sich nun durch den Zustand von Wrackteilen der Boeing 777, die nach und nach aus dem Indischen Ozean gefischt wurden ( hier können Sie mehr über das Buch und Vances These lesen ). Foto: dpa Die Teile - darunter auch eine fast 2,50 Meter lange Flügelklappe (Flaperon) - sind verhältnismäßig gut erhalten. Vance schließt deshalb aus, dass die Maschine aus großer Höhe ins Meer stürzte - dann wäre sie in Millionen kleine Teile zersplittert, die auch noch längere Zeit auf dem Wasser getrieben hätten. Solche Funde gibt es aber nicht. Der Kanadier kommt deshalb zum Schluss, dass der Pilot die Maschine nach stundenlangem Flug gezielt auf dem Wasser aufsetzte und dann untergehen ließ. Wo das Flugzeug auf dem Meeresboden liegt, weiß allerdings auch Larry Vance nicht.

Die für Handelsfragen zuständigen Minister der EU-Staaten wollen heute in Brüssel über den weiteren Kurs im Zollstreit mit den USA beraten. Nachdem die Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche beschlossen hatten, US-Präsident Donald Trump ein Kompromissangebot zu machen, soll nun über Detailfragen gesprochen werden. Zudem wird erwartet, dass die Handelsminister grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland geben. Das Kompromissangebot im Zollstreit sieht vor, den Vereinigten Staaten Handelserleichterungen in Aussicht zu stellen, wenn es im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahmeregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminium gibt.

Ein saudischer Passagierjet hat gestern Abend eine Sicherheitslandung ohne Bugfahrwerk ohne größere Schwierigkeiten überstanden. Die Maschine der Saudi Arabian Airlines mit 151 Passagieren an Bord war kurz nach dem Start in Medina in Richtung Dhaka wegen technischer Probleme zur Sicherheitslandung nach Dschidda umgeleitet worden, berichtete der Sender Al-Arabiya. Vor der Landung kreiste die Maschine nach diesen Angaben mehrere Stunden über Dschidda, um Treibstoff zu verbrauchen. Die Passagiere verließen die beschädigte Maschine über Notrutschen.

Palästinenserpräsident Abbas hat eine Lungenentzündung. Abbas werde mit Antibiotika behandelt, sein Zustand habe sich verbessert, schrieb der arabisch-israelische Politiker Tibi am Abend im Kurzbotschaftendienst Twitter nach einem Besuch bei Abbas im Krankenhaus. Der Direktor des Istischari-Arab-Krankenhauses bei Ramallah im besetzten Westjordanland, Sarahna, sagte, Abbas habe eine "Infektion im rechten Lungenflügel". Er habe "die nötige Behandlung erhalten" und erhole sich nun. Foto: Reuters Abbas war am Sonntag wegen Komplikationen nach einer Operation am Ohr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zudem klagte er über Schmerzen in der Brust. Abbas' Gesundheitszustand sorgte zuletzt immer wieder für Spekulationen. Die Frage der Nachfolge an der Spitze der Palästinenserführung ist bislang völlig offen.

Das ist ein richtiger guter Vorschlag, finde ich: Der Bund der Steuerzahler hat die Finanzbehörden aufgefordert, eine für die Bürger verständliche Sprache zu verwenden. Es bringe dem Steuerzahler nichts, wenn die Finanzämter sich auf ein Gesetz berufen und daher den Gesetzestext einfach abschreiben, sagte Isabel Klocke, Leiterin der Steuerabteilung im Steuerzahlerbund, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Finanzverwaltung sollte in die Steuerbescheide Erklärungstexte einbauen, in denen der Sachverhalt leicht verständlich dargestellt wird. Daneben könnte dann der Paragraf zitiert werden." Längerfristig müsse auch der Gesetzgeber die Steuergesetze so klar und einfach formulieren, dass die Bürger sie verstehen könnten. Die Finanzminister der Länder wollen sich Ende der Woche bei ihrer Jahreskonferenz in Goslar auch mit dem Thema "bürgerfreundliche Sprache in der Finanzverwaltung" befassen. Wenn Sie Ihren Behörden-Briefe-Ordner schon greifbar haben - schicken Sie mir doch mal ein paar (anonymisierte) Auszüge aus besonders unverständlichen Schreiben: armin.himmelrath@spiegel.de

