+++ Der Morgen live +++ Verkehrsclub ruft zu Aktion gegen Falschparker auf

Foto: dpa

Rücksichtslose Autofahrer müssen mit mehr Stress rechnen. Der Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte wollen heute eine Aktion gegen Falschparker starten. Eine Woche lang wollen sie damit auf die Gefahr hinweisen, die von blockierenden Fahrzeugen für Radfahrer und Fußgänger ausgeht. Sie möchten zudem höhere Bußgelder für gefährliches Falschparken erreichen.

Als "Wächter" sind ausgerechnet Radfahrer auserkoren, die es selbst mit den Verkehrsregeln nicht so genau nehmen. Sie sollen mit gelben Karten, Denkzetteln hinter der Windschutzscheibe, Luftballons an den Außenspiegeln und "Not-Radwegen" aus Verkehrshütchen auf ihre Probleme mit Falschparkern aufmerksam machen. Außer in Berlin sind Aktionen in Bonn, Münster, Hamburg, Köln, Hannover und Halle geplant.