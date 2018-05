+++ Der Morgen live +++ Zuschauer buhen Rudy Giuliani an seinem Geburtstag aus

Der frühere New Yorker Bürgermeister, der jetzt den US-Präsidenten rechtlich berät, hat ein eherzum 74. bekommen. Er besuchte gestern ein Spiel der Baseballmannschaft, als der Ansager im Stadion alle Zuschauer auf seinen besonderen Tag aufmerksam machte. Die brachen allerdings nicht in Jubel aus - sondern in

Australiens Ex-Vizeregierungschef Barnaby Joyce sorgt erneut für Wirbel: Medienberichten zufolge hat er die Geschichte, wie er eine Ex-Mitarbeiterin in einer Affäre schwängerte, für 150.000 Dollar verkauft. Gestern wurden Forderungen laut, dass Politiker keine bezahlten Interviews geben dürfen sollten.

Joyce rechtfertigte sich in der Zeitung "The Australian": "Wäre es nur ein Interview mit mir als Politiker gewesen, hätte ich dafür natürlich nichts berechnet", sagte er. In dem TV-Interview, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll, sind auch die Ex-Mitarbeiterin und der inzwischen geborene Sohn zu sehen.