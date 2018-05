+++ Der Morgen live +++ Teurer Fehler - Stadt Gießen verwechselt brutto mit netto

Fußballprofi in Brasilien tauscht Trikots und Ticket gegen Benzin



Not macht bekanntlich erfinderisch: Und weil Stürmer Sassa von Fußball-Erstligist Cruzeiro EC während des nun schon neun Tage andauernden Streiks der LKW-Fahrer in Brasilien wie vielen anderen seiner Landsleute der Sprit ausgegangen war, richtete er sich mit einem verzweifelten Hilferuf an die Fans.

Zwei Trikots mit seiner Rückennummer 99 für zehn Liter Benzin. "Damit ich zum Training komme", flehte der 24-Jährige in einem Video.