+++ Der Morgen live +++ Britische Manager: Frauen nicht gut genug für den Vorstand

Die Deutsche Bahn will ihre ICE-Flotte aufrüsten. Der Vorstand plane den Kauf von weiteren 18 ICE der vierten Generation mit jeweils sieben Wagen, berichtet das "Handelsblatt". 119 dieser ICE4 seien bereits bei Siemens für knapp sechs Milliarden Euro bestellt. Darüber hinaus sollen jetzt 50 zusätzliche Waggons geordert werden, um bereits bestelle Züge von zwölf auf 13 Wagen zu verlängern. Diese superlangen ICE mit dann 918 statt 830 Sitzplätzen würden auf stark nachgefragten Strecken wie Hamburg-München zum Einsatz kommen. Der Aufsichtsrat soll die Pläne auf seiner Sitzung am 13. Juni absegnen.

Die Google-Schwesterfirma Waymo wird ihre Flotte selbstfahrender Autos mit bis zu 62.000 Minivans von Chrysler ausbauen. Bei der Ankündigung gestern Abend blieb allerdings offen, über welchen Zeitraum diese Fahrzeuge geliefert werden sollen. Es hieß lediglich, dass die ersten Wagen aus der Bestellung Ende des Jahres kommen sollen. Die umgebauten Minivans des Chrysler Pacifica stellen bereits den Kern der Waymo-Flotte aus mehreren hundert Fahrzeugen. Die Firma orderte jüngst auch 20.000 Wagen von Jaguars Elektroauto I-Pace, hat allerdings sind davon noch keine selbstfahrenden Wagen im Einsatz. Waymo ist gerade dabei, einen Robotertaxi-Service für Bewohner eines Vororts der Stadt Phoenix in Arizona zu starten, und arbeitet auch an autonom fahrenden Lastwagen.

Nach drei Monaten der politischen Krise übernimmt in Italien höchstwahrscheinlich erstmals eine europakritische Regierung die Verantwortung. Die Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischen Lega unter Führung des parteilosen Juristen Giuseppe Conte soll heute Nachmittag vereidigt werden. Die beiden Parteien hatten sich gestern im zweiten Anlauf auf die erste Koalition dieser Art in der Geschichte des Landes geeinigt. Europa und auch Deutschland stehen damit vor einer harten Belastungsprobe . Denn beide Parteien hatten zuletzt verstärkt Stimmung gegen Brüssel und Berlin gemacht. Auch an den Finanzmärkten hatten die Wehen der Regierungsbildung in dem hoch verschuldeten Land Turbulenzen ausgelöst. Doch auch das Regierungsprogramm der Parteien beunruhigte die Märkte und die EU , planen die Populisten doch trotz des immensen Schuldenbergs des Landes Mehrausgaben etwa durch Steuersenkungen und die Einführung eines Grundeinkommens .

In die Bemühungen um einen möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommt Bewegung. Heute wird der nordkoreanische Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus erwartet, um einen persönlichen Brief Kims an Trump zu übergeben. US-Außenminister Mike Pompeo zeigte sich zuversichtlich, was den Verlauf der Verhandlungen mit der international isolierten Führung in Pjöngjang angeht. Diese will zudem weitere Gespräche mit Südkorea über ihre künftigen Beziehungen führen.