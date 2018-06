+++ Der Morgen live +++ Flüchtling rettet Kinder - und darf in Frankreich bleiben

Es sieht so aus, als hätte der "Spiderman aus Paris" seine nächste Heldentat vollbracht - und das, ohne es zu ahnen. Nachdem Mamoudou Gassama in einer spektakulären Kletteraktion einen kleinen Jungen gerettet hatte, wurde in der französischen Präfektur der Fall eines anderen Flüchtlings neu bewertet. Der Tunesier hatte 2015 zwei Kinder aus einer brennenden Wohnung gerettet und sollte trotzdem abgeschoben werden. Jetzt wurde der entsprechende Bescheid aufgehoben.

Kommen wir zurück zum: Wie die IATA bekanntgegeben hat, sindjährlich fürverantwortlich. Der geschätzte Kollege Claus Hecking hat ein paar nützliche Tipps, wie man zur Verringerung dieser gigantischen Müllmassen beitragen kann . Und was wird gegen das Plastik unternommen, das heute schon die Weltmeere verschmutzt? In diesem Video erfahren Sie es!

Und wo wir gerade beim Thema sind: Für sieben Millionen Euro könnten Sie auch dreieinhalb Dinosaurier-Skelette ersteigern. Auf der Eiffelturm kam dieses schöne Exponat unter den Hammer - hoffentlich nicht im eigentlich Wortsinn, wäre ja schade drum. Das Skelett, das 2013 im US-Bundesstaat Wyoming entdeckt worden war, ist 8,70 Meter lang, 2,60 Meter hoch und mindestens 152 Millionen Jahre alt . Es soll in Zukunft in einem französischen Museum ausgestellt werden, teilte der Käufer mit. (Foto: DPA)

Hunger ist ein schlechter Ratgeber - das gilt auch für Bankräuber. In der Slowakei hat die Polizei einen 32-jährigen LKW-Fahrer überwältigt , der in der Stadt Krompachy mit einem Fleischklopfer bewaffnet eine Bank überfallen hat. Nachdem er eine Angestellte als Geisel genommen hatte, forderte er zunächst einen Hubschrauber, dann ein Fluchtauto und schließlich zumindest eine Pizza . Die könnte er sogar bekommen - im Gefängnis.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavasoglu (Foto: DPA) ist sich sicher, dass die meisten der 1,44 in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan stimmen werden. Das Wahlkampfverbot "provoziert unsere Unterstützer nur", glaubt Cavasoglu. Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit scheint ihm recht zu geben: Beim Referendum zur Einführung des Präsidialsystems hatten in Deutschland mehr als 63 Prozent für den Erdogan-Antrag gestimmt.

Es ist Dienstag, der 5. Juni. Nicht nur die Greenpeace-Aktivisten unter Ihnen wissen hoffentlich, was das bedeutet: Heute ist "Welttag der Umwelt"! Nicht nur, aber auch in den kommenden drei Stunden werde ich mein Bestes geben, so wenig CO2 wie möglich auszustoßen, sämtlichen anfallenden Müll zu recyceln und nach Möglichkeit einen Baum zu pflanzen. Nebenbei begleite ich Sie in den Tag. Herzlich Willkommen zum "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE! Ihre Fragen, Anmerkungen und natürlich auch Ihre Kritik erreicht mich unter malte.mueller-michaelis@spiegel.de.