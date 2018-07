+++ Der Morgen live +++ Trumps US-Produkt-Show am Weißen Haus - Cowboystiefel und ein Kampfjet

"Made in USA" lautet das Motto: US-Präsident Donald Trump zelebriert die Abschottung seines Landes in der Handelspolitik mit einer Ausstellung auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington. Zu sehen gibt es einen F-35-Kampfjet von Lockheed Martin unter anderem auch ein Pickup-Wagen von Ford, Jeans, getrocknete Rindfleischstreifen, Snowboards, Keksausstecher und Waffenschränke. Lockheed will zudem die für künftige Nasa-Einsätze entwickelte Weltraumfähre "Orion" präsentieren.



Trump werde bei der Präsentation auf dem Gelände des Weißen Hauses am Montag das Ziel seiner Regierung bekräftigen, dass mehr Produkte in den USA hergestellt werden sollten, kündigte eine Sprecherin des Präsidialamts an. Anwesend sein würden auch Vizepräsident Mike Pence und sechs Minister.



Trump hat mit der EU, China und weiteren Staaten einen Handels- und Zollstreit entfacht. Er beklagt, dass die USA im Welthandel benachteiligt würden und zu viele Produkte in den Vereinigten Staaten aus dem Ausland kämen. Am Mittwoch kommen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington, um mit Trump über eine Lösung des Konflikts zu sprechen.