+++ Der Morgen live +++ Siebenjährige Neuseeländerin kämpft gegen sexistische Straßenschilder

Über diese E-Mail staunte Fergus Gammie nicht schlecht. Gammie ist Vorsitzender der New Zealand Transport Agency und erhielt in dieser Funktion die Nachricht einer Bürgerin, die sich über ein Straßenschild ärgerte. Auf dem Schild wird auf Arbeiten an Stromleitungen hingewiesen. Autofahrer sollen auf die "Linemen" aufpassen. Zoe Carew findet das "falsch und ungerecht", weil auch Frauen an den Leitungen arbeiten. Das Besondere: Zoe ist sieben Jahre alt! Gammie stimmt ihrem Einwand zu und will die Zeichen jetzt in "Line Crew" ändern lassen. Und was lernen wir daraus? Für den Kampf gegen Sexismus ist niemand zu jung.