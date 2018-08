+++ Der Morgen live +++ Dürre sorgt für starke Einschränkungen in der Schifffahrt

Politik



Na, Prost Mahlzeit! Horst Seehofer (Foto: DPA) hat bei einer Bierzeltrede im oberbayerischen Töging angekündigt, sich in Zukunft in den sozialen Medien zu engagieren.



"Ich fange wahrscheinlich Ende August selbst das Twittern an", sagte Seehofer. "Ich sehe mich jetzt gezwungen, weil manche Wahrheiten ich sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme."



Auslöser sei die Hetzkampagne, der er sich ausgesetzt fühlt. "Jetzt steht also der böse Seehofer vor Ihnen - der Mörder, der Terrorist, der Rassist", sagte der Bundesinnenminister. Das wäre auch ein schöner erster Tweet.