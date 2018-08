+++ Der Morgen live +++ Idee für neue Wehrpflicht stößt auf Skepsis

Die Idee einerstößt in der Politik auf. CDU-Politiker hatten am Wochenende vorgeschlagen, eine "allgemeine Dienstpflicht" einzuführen , um damit auf die Nachwuchssorgen der Bundeswehr zu reagieren.Junge Leute sollten demnach einen vleisten. Die Idee findet zwar auch Unterstützer, zahlreiche Politiker und Experten zweifeln aber an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit.So mahnt der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter mahnt zur Vorsicht. Ein verpflichtender Gesellschaftsdienst dürfe "sein", gab er in "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" zu bedenken.Der frühere CSU-Verteidigungsminister, der einst die Abschaffung der Wehrpflicht initiiert hatte, hält eine Grundgesetzänderung für nötig und warnt vor "exorbitanten Kosten". "Die notwendigen Finanzmittel für bis zu 700 000 junge Menschen pro Jahr würden erhebliche Einschnitte in anderen Bereichen nach sich ziehen. Nicht zuletzt bei der Ausrüstung der Bundeswehr."Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fritz Felgentreu, sieht erhebliche rechtliche Schwierigkeiten. "", sagte er der "Welt". Ob eine rechtskonforme Umsetzung möglich wäre, sei "völlig offen".