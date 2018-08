+++ Der Morgen live +++ Trump lässt Anhänger über Logo für US Space Force abstimmen

Er war angetreten als Mann aus dem Volk, für das Volk. Und irgendwann heben sie dann alle ab und es endet so: Der bolivianische Präsident Evo Morales hat seinen umstrittenen neuen Regierungssitz in La Paz eröffnet.



Es ist ein modernes Gebäude im Herzen der kolonialen Altstadt, das er gestern einweihte. Es hat 29 Stockwerke, passt damit eher ungut ins historische Stadtbild, und: Es hat umgerechnet 29,8 Millionen Euro gekostet. Zur Ausstattung gehören Sauna, Jacuzzi und Fitnesscenter.



Morales hat seinen neuen Regierungssitz das "Große Haus des Volkes" getauft. Es steht genau hinter dem alten Regierungssitz Palacio Quemado, einem Kolonialbau, den Morales offenbar nicht mochte.



Der erste indigene Präsident Boliviens vermisste daran den Bezug zu den Ureinwohnern des Landes: "Alles war europäisch. Deshalb machen wir daraus jetzt ein Museum." Na, gut dass in der Lobby des Hochhauses nun drei Wandbilder eines indigenen Künstlers hängen.

AFP Eröffnungszeremonie in La Paz

Reuters