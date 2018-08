+++ Der Morgen live +++ Schweizer Rindviecher sind zu groß und zu fett

Die erst Nachricht kommt aus der Schweiz. Dort machen sich Fachleute Sorgen um die empfindlichen Alpenwiesen. Sie befürchten, dass die Kühe der Landwirte inzwischen zu groß und zu schwer geworden sind und so das Ökosystem gefährden.



Manche bringen bei mehr als 1,60 Meter Größe schon über 800 Kilogramm auf die Waage, sagt Tierzuchtlehrer Michael Schwarzenberger. Die Kühe würden jedes Jahr größer, weil Züchter Stiere zur Besamung aussuchen, die möglichst ergiebige Euter versprechen. Die Schweiz hat knapp 700.000 Kühe, die im Schnitt 7500 Liter Milch im Jahr geben, rund doppelt so viel wie in den 60er Jahren.



Schwarzenberger, Mitbegründer der "Interessengemeinschaft Neue Schweizer Kuh", setzt sich jetzt für zartere Rindviecher ein: 1,40 bis 1,45 Meter groß und 500 bis 600 Kilogramm schwer. (Foto: dpa)