+++ Der Morgen live +++ Rede über "Endlösung" der Migrationsfrage sorgt für Eklat in Australien

So langsam wird es wieder ernst - zumindest für viele Schülerinnen und Schüler. In neun Bundesländern sind die Sommerferien beendet. "Der Morgen" bei SPIEGEL ONLINE kennt sowieso keine Ferien. Wir sind immer für Sie da. Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist Malte Müller-Michaelis, und ich darf Sie in den kommenden drei Stunden in den Tag begleiten. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir doch einfach: malte.mueller-michaelis@spiegel.de.