+++ Der Morgen live +++ Nur wenige Flüchtlinge haben Bleiberecht erschlichen

Der Wechsel der Jahreszeiten ist gar nicht so einfach zu erkennen in Zeiten, da in Weiten Teilen des Landes die Temperaturen beständig hoch und ein dunkelgrau verhangener Himmel die Ausnahmen sind. Lediglich das Morgenlicht liefert ein Indiz, das wir uns allmählich dem Spätsommer nähern. Guten Morgen, verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen auf SPIEGEL ONLINE. Mit Nachrichten und allerlei Wissenswertem aus aller Welt.