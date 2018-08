+++ Der Morgen live +++ Mann stürzt in Kunstwerk - weil er es für optische Täuschung hält

können, hat ein Museumsbesucher in Porto (Portugal) schmerzhaft erfahren: Er stürzte in ein, das er - fälschlicherweise - nur für einen aufgemalten, schwarzen Punkt auf dem Boden hielt.Der Kunstinteressierte aus Italien habe das Malheur einigermaßen gut überstanden, berichtet der "Gurdian" . Das Kunstwerk stammt vom britischen Künstler Anish Kapoor, der es 1992 geschaffen hat. Es trägt den Titel "", auf Deutsch ungefähr: "Abstieg in die Schwebe" - wobei der Limbo auch ein Tanz ist, bei dem sich die Tänzer so weit wie möglich nach hinten in die Waagerechte beugen.Das schwarze Loch befindet sich in einem kleinen Raum, in den nur wenige Besucher gleichzeitig gelassen werden. Sie erhalten vorher Sicherheitsinstruktionen - was den italienischen Besucher aber nicht davon abhielt, sich doch noch einmal vergewissern zu wollen, ob das Loch denn nun wirklich ein Loch und nicht nur gemalt ist.