+++ Der Morgen live +++ LKA-Mann Maik G. kann offenbar auf sensible Daten zugreifen

Was kommt heute noch auf uns zu? Die Nachrichtenwelt beschäftigt sich mit diesen Themen:



* Nach dem umstrittenen Vorgehen von Polizisten gegen ein ZDF-Team in Dresden wollen Mitarbeiter der Sendung "Frontal 21" zu einem Gespräch mit der Polizeiführung in Dresden zusammenkommen.



* Der FC Bayern München eröffnet am Abend mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim die 56. Saison der Fußball-Bundesliga.



* Die deutsche Wirtschaft bleibt auch in turbulenten Zeiten auf Wachstumskurs. Wie groß der Überschuss ist, den Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen erwirtschaftet haben, gibt das Statistische Bundesamt bekannt.



* Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet ihren Besuch in Georgien und reist dann nach Armenien weiter.