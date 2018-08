+++ Der Morgen live +++ Gewerkschaft warnt vor Personalmangel bei Bundespolizei

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser! Obwohl mir das mit dem "guten Morgen" zugegebenermaßen heute schwer fällt, nachdem gestern Abend der Nazi-Mob in Chemnitz wieder auf Menschenjagd gegangen ist und die Polizei sich heillos überfordert zeigte. Das Thema wird uns hier im "Morgen" natürlich beschäftigen, dazu gibt es in den kommenden drei Stunden alles Wichtige zum Start in diesen Dienstag. Schön, dass Sie dabei sind!