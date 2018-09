+++ Der Morgen live +++ Miss-America-Wahl ohne Badeanzüge

Wer ist Miss America 2019? Sie heißt Nia Imani Franklin und ist die amtierende Miss New York. Zum ersten Mal in der 98-jährigen Geschichte der Wahl zeigten sich die Damen gestern Abend nicht im Badeanzug. Das Element wurde ersetzt: Stattdessen gab es Interviews mit den Teilnehmerinnen, die auf der Bühne von ihren Erfolgen und Zielen erzählten.



"Wir sind kein Schönheitswettbewerb mehr", hatte die Kuratoriumsvorsitzende Gretchen Carlson im Vorfeld erklärt. "Wir erleben in unserem Land eine kulturelle Revolution, bei der Frauen den Mut finden, aufzustehen und sich in vielen Bereichen Gehör verschaffen." Die Kandidatinnen sollten nicht länger nach ihrem Aussehen beurteilt werden.



Die Entscheidung kam, nachdem im Zuge der #MeToo-Bewegung etliche Frauen ihre Erfahrung mit sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch geschildert haben.