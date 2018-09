+++ Der Morgen live +++ Journalist veröffentlicht rassistisches Cartoon über Serena Williams

Erinnern Sie sich an das legendäre US-Open-Finale vom Wochenende. Da hat Superstar Serena Williams den Schiedsrichter beschimpft - bis dieser ihr ein paar Spiel entscheidende Punkte abgezogen hatte. Naomi Osaka ging anschließend als Siegerin vom Platz.



Jetzt hat der Zeichner Mark Knight in der "Herald Sun", einem Blatt der erzkonservativen News Corp. von Rupert Murdoch eine Karikatur von Williams veröffentlicht - und dabei jede nur mögliche Grenze zum Rassismus überschritten. Prompt meldeten sich Autorin J.K. Rowling (Harry Potter) und die Tochter von Martin Luther King jr. mit scharfem Protest zu Wort. Ebenso wie viele andere in den sozialen Netzwerken. Sie verwiesen darauf, dass Rassisten Schwarze in der Vergangenheit häufig zu dargestellt hätte. Knight beruft sich allerdings auf Unwissen. Er kenne solche Bilder nicht. Deswegen sei das alles nicht so gemeint gewesen . . .